Marokkaanse protestleider gearresteerd

Nasser Zafzafi, de leider van de aanhoudende protesten in het Marokkaanse Rifgebied, is maandagmorgen gearresteerd. Dat hebben Marokkaanse overheidsbronnen gemeld aan persbureau AFP.

Zafzafi werd sinds vrijdag gezocht. Hij had tijdens een gebedsdienst in een moskee in de stad al-Hoceima luidkeels protest geuit tegen de preek van de imam. Zafzafi wordt beschuldigd van het beledigen van de imam en van het doen van provocerende uitlatingen. Op die vergrijpen staat een celstraf van zes maanden tot drie jaar.

De politie probeerde hem vrijdag al op te pakken bij zijn huis. Doordat honderden aanhangers de agenten tegen hielden, wist Zafzafi echter te ontkomen naar een schuillocatie.

Nasser Zafzafi bekritiseert de preek tijdens het vrijdaggebed in moskee Mohammed V in Al Hoceima. De tekst gaat verder onder de video.



Visverkoper

De 37-jarige Zafzafi is sinds oktober vorig jaar het gezicht van de protestbeweging in het Rifgebied. Die ontstond nadat een visverkoper werd vermorzeld in een vuilniswagen, toen hij probeerde te voorkomen dat zijn voorraad zwaardvis werd vernietigd. De politie had de vis even tevoren in de vuilniswagen gegooid, omdat het verboden is in oktober en november zwaardvis te vangen in de Middellandse Zee.

Het was een gebeurtenis die volgens veel Riffijnen laat zien dat de regering hen niet op dezelfde manier behandelt als andere inwoners van Marokko. Het incident met de vuilniswagen was het startsein voor protesten, die nu al zeven maanden woeden in het hele Rifgebied.

‘Wij willen serieus genomen worden’

NRC-correspondent Koen Greven sprak vorige week woensdag nog met Zafzafi. Die legde uit waar de protesten om gaan:

“We willen net als de andere gebieden in Marokko serieus genomen worden. Rabat en Casablanca zijn moderne steden met alles erop en eraan. Hier leven we in de bossen. Zonder ontwikkeling. Er moet werk komen voor de jongeren. De gezondheidszorg moet worden verbeterd. Er moet een universiteit komen. We willen af van de corruptie en de militaire zone. We willen in vrijheid kunnen leven.”

De Marokkaanse overheid ziet de protesten als een Riffijnse separatistische beweging, met buitenlandse steun. Volgens Zafzafi instrueert de regering daarom imams - ook Nederlandse - om in hun preken te verkondigen dat de protesten “bestreden moeten worden”. De preek die hij vrijdag verstoorde, had een boodschap met een soortgelijke strekking.