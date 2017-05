Een tattoo van een bij is in Manchester hét symbool van verzet

Met een tatoeage van een bij verscheen Charlotte Campbell, moeder van de in de aanslag omgekomen Olivia, donderdag bij een gedenkplaats van de slachtoffers. Stefan Wermuth/Reuters

De moeder van de vijftienjarige Olivia Campbell, een tiener die vorige week tijdens de aanslag in Manchester is omgekomen, is zonder dat ze het doorhad een hype begonnen. Ze heeft een verse tattoo met de naam van haar dochter, samen met een bij, op haar borst getatoeëerd. De bij is het symbool voor de industriële erfenis van Manchester: de ‘worker bee’ staat voor hard werken. Kort na de aanslag werd deze bij het symbool van verzet. Mancunians vanuit de hele stad staan sinds vorige week in de rij van tattoostudio’s om ook een bij op hun lichaam te zetten. Tattoostudio’s hebben op hun beurt hun deuren extra wijd geopend voor de bewoners van de stad. Alle opbrengsten van de tatoeages gaan naar de nabestaanden van de slachtoffers.