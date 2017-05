Intocht Sinterklaas dit jaar in Dokkum

Sinterklaas zet dit jaar in Dokkum voet op Nederlandse bodem. Het Friese stadje is op 18 november het decor van de landelijke intocht. Dat maakte de NTR, die de intocht live op tv zal brengen, maandag bekend.

Het wordt de vierde keer dat de Goedheiligman in Friesland aankomt. Eerder was het in die provincie de beurt aan Harlingen (1966 en 1996), Hindeloopen (1981 en 1991) en Sneek (2005). Burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel, waar Dokkum onder valt, spreekt van “goed nieuws voor Dokkum en de regio Noordoost-Fryslân”.

Noordverordening

Vorig jaar vond de intocht plaats in het Zuid-Hollandse Maassluis. Tijdens het evenement gold toen een noodverordening, die de politie onder meer toestond preventief te fouilleren. De maatregel was bedoeld om ongeregeldheden tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet te voorkomen. Ondanks dat er veel gedemonstreerd werd, vonden er uiteindelijk geen grote incidenten plaats. In Rotterdam hield de politie wel 198 tegenstanders van Zwarte Piet aan.

Van tevoren vreesden de politie en de gemeente Maassluis voor een herhaling van de tumultueus verlopen intocht in 2014. In Gouda pakte de politie toen negentig mensen op. Premier Rutte noemde de onrust “heel triest”.