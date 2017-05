In de bijwagen van Frank Underwood

Catfight op Twitter tussen de Utrechtse afdelingen van VVD en D66. Bij het nieuwe seizoen van de tv-serie House of Cards liet de lokale VVD-fractieleider zich grijnzend photoshoppen in de marmeren zetel waarin Frank Underwood troont – die van Lincoln.

„D66 is so overrated”, twittert de lokale VVD-fractieleider vanuit de zetel. Antwoord van de lokale D66-afdeling: „Wat was ook alweer de grootste liberale partij van Utrecht?” D66 heeft dertien zetels in de Utrechtse gemeenteraad, de VVD vijf. Andere D66’ers en VVD’ers, Kamerleden, raadsleden, gewone leden, twitteren een en ander door naar hun volgers en de wereld.

Dit zijn volksvertegenwoordigers, die moeten nadenken over de inrichting van de samenleving, die beslissen over wetten. In een tijd van zorgwekkend grote politieke tegenstellingen, tijdens een moeizame formatie, zou je misschien verwachten dat ze hun taak serieuzer nemen dan ooit. Maar nee, de macht die Frank Underwood belichaamt – en dus ook de immoraliteit; hij gaat letterlijk over lijken – is te cool en kinderlijk begeerlijk.

Lange tijd was D66 de piepkleinste partij van Utrecht, met ternauwernood één zetel in de raad. Hun raadslid kreeg daarom altijd het laatste woord en in dat laatste woord veegde zij altijd bijeen wat de anderen de raadsvergadering hadden gezegd. Stemde het raadslid altijd met de rest of had het domweg geen mening?

Het gaat me om het tweede bijvoeglijk naamwoord in de tweets: liberale. Oud-partijleider Jan Terlouw zei laatst dat zijn partij hem eind jaren zeventig verbood te formeren met de VVD. Toen werden ze bijwagen van de PvdA genoemd. Nu zijn ze vooral bang een bijwagen van de VVD te worden. Het blijft het eeuwige dilemma van D66: hoe eis je met zo’n iele ideologische basis je plaats op?

Als het Twitter-gevecht zijn hoogtepunt bereikt, beland ik achter het Utrechtse stadhuis in de vrijmibo van de lokale VVD. Pastelkleurige poloshirts en lachende bobkapsels. Met als stralend middelpunt de 87-jarige Janna Middendorp, een van de oudste VVD-leden en opgeleid tot huisarts. „Een kritische liberaal”, noemt ze zichzelf.

Ze vertelt hoe ze in haar omgeving acht „oude besjes” in alle rust en overtuigd heeft zien versterven. „Er is in Nederland geen verbod op zelfdoding.” Maar dat moment moet je zelf kiezen, zegt ze. „Als je het gevoel hebt: ik ben anderen tot last of je hebt een kleine onenigheid met degene van wie je afhankelijk bent, dan is die pil zo doorgeslikt.”

De aanwezige VVD-leden informeren naar haar visie op de formatie. „Blijf weg bij D66”, vindt ze. „Ze zoeken een ideaal, maar ze vinden het niet. Zielloos.”

Jutta Chorus (Twitter: @juttachorus) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.