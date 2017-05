Hogenkamp bereikt tweede ronde Parijs

De Nederlandse tennisster Richèl Hogenkamp heeft maandag de tweede ronde van Roland Garros bereikt. Hogenkamp versloeg in de eerste ronde van het Parijse grandslamtoernooi de Servische Jelena Jankovic met 6-2 en 7-5. De 25-jarige Hogenkamp won de wedstrijd met overmacht. Ze brak Jankovic vier keer, andersom lukte dat slechts eenmaal.

Het is Hogenkamps eerste optreden op Roland Garros. Alleen in het begin van de partij leek Hogenkamp even onder de indruk van de setting en haar opponente. Die was een paar jaar geleden nog de mondiale nummer één en haalde drie keer de halve finale op Roland Garros. “Ik had even de bibbers in het begin”, zei Hogenkamp tegen de NOS. “Ik was meer met haar bezig dan met wat ik zelf moest doen.”

Polsblessure

Daarna kwam de Nederlandse beter in haar spel, en na één uur en elf minuten had ze de overwinning binnen. “Dit betekent zo veel voor me, het is een beloning voor heel hard werken.” Hogenkamp kampte dit voorjaar met een polsblessure. Ook hoorde ze in februari dat haar moeder ernstig ziek is.

In de tweede ronde speelt Hogenkamp, de nummer 105 van de wereld, tegen de Belgische Elise Mertens of de Australische Daria Gavrilova. Maandag komt ook de als achttiende geplaatste Kiki Bertens in actie op het Franse gravel. Zij neemt het op tegen Ajla Tomljanovic uit Australië.