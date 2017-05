Gevangenen overgeplaatst vanwege personeelstekort

Gevangenen van drie Nederlandse penitentiaire inrichtingen (PI) zullen in de zomermaanden vanwege een personeelstekort worden over overgeplaatst naar andere gevangenissen. Dat heeft de demissionair staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff maandag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om de PI Haaglanden - locatie Zoetermeer - en de PI in Almere. Ook in het Justitieel Centrum Zaanstad is er “een minder snelle instroom van nieuw personeel dan verwacht”. Volgens Dijkhoff zijn de maatregelen nodig “om de veiligheid van het personeel en de gedetineerden in de betrokken inrichtingen te blijven waarborgen”.

Overplaatsing

In Zoetermeer is de situatie dusdanig dat de hele locatie tot en met eind december buiten gebruik zal worden gesteld. De PI Alphen aan den Rijn zal met 144 extra cellen de gevangenen in Zoetermeer opnemen. Tachtig medewerkers maken dezelfde overstap, dertig personeelsleden worden op de locatie Scheveningen geplaatst.

In Almere zal van juli tot oktober een afdeling van 60 celplaatsen worden opgenomen door het Justitieel Centrum Schiphol. Ook voor het centrum in Zaanstad geldt dat in die periode gevangenen worden overgeplaatst: de locatie Lelystad neemt 96 gevangenisplaatsen over.

Ondanks het tekort aan personeel ten opzichte van het aantal gedetineerden heeft Nederland, samen met Scandinavië, van alle grote Europese landen relatief de minste gedetineerden. Dat bleek in maart uit een rapport van de Raad van Europa. Nederland telt per honderdduizend inwoners 53 gedetineerden, terwijl het middelpunt van de cijferverdeling van alle landen op 115,7 gedetineerden ligt.