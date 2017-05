Geluidsopnames bevrijdingsactie De Punt vrijgegeven

Er zijn geluidsopnames vrijgegeven van de gewelddadige bevrijding van de door negen Molukkers gekaapte trein bij de Punt in 1977. Dat bevestigt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) na berichtgeving van de NOS. Het NFI heeft de opnamen geanalyseerd en het transcript doorgestuurd naar het ministerie van Veiligheid en Justitie, maar wil niets zeggen over de inhoud van de opnames.

Volgens de advocaat van de nabestaanden van twee omgekomen kapers, Liesbeth Zegveld, blijkt uit de opnames “dat de stelling dat er sprake is geweest van executies dicht bij de waarheid zit”, zo tekent de NOS op uit haar mond. Advocaat Geert-Jan Knoops, die de belangen van de mariniers behartigt, stelt in een verklaring dat dergelijke conclusies niet kunnen worden getrokken uit de geluidsopnames:

“Conclusies verbinden die enkel gebaseerd zijn op de transcripties van de bandopnames is onmogelijk. De transcripties zien niet op de gehele operatie en laten niet zien in welke omstandigheden de mariniers de bevrijdingsactie hebben moeten uitvoeren.”

Wel benadrukt Knoops dat er door mariniers geen executies zijn uitgevoerd:

“Dit blijkt ook uit het feit dat drie kapers ondanks de hectiek van de operatie als ‘krijgsgevangenen’ zijn behandeld en afgevoerd.”

Zegveld had gevraagd de geluidsopnames openbaar te maken. Hier was de Nederlandse staat op tegen in verband met de privacy van de mariniers die de bevrijdingsactie uitvoerden. De rechter besloot vervolgens dat het transcript van de opnames in het onderzoek mag worden gebruikt. De staat heeft het transcript naar de rechtbank opgestuurd, maar wil het niet zelf openbaar maken voordat de zitting heeft plaatsgevonden.

De Punt

In mei 1977 kaapten negen Molukse jongeren een trein die van Assen op weg was naar Groningen. Zij protesteerden hiermee tegen het uitblijven van een onafhankelijke staat op de Molukken, iets wat de Nederlandse staat had beloofd. De kaping duurde bijna negentien dagen. Twee gegijzelden en zes kapers kwamen om het leven.

De Nederlandse staat heeft altijd ontkend dat kapers werden geëxecuteerd. In februari stelde de rechtbank in Den Haag dat Nederland heeft nagelaten de zaak goed te onderzoeken en dat de betrokken mariniers moesten worden gehoord.