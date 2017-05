Goal v/h Weekend: fraaie treffer Babel in kampioenswedstrijd Besiktas

No Babel, no party. Zo lijkt het althans deze weken. Had met een goal en assist had hij zondag een behoorlijk aandeel in de kampioenswedstrijd van Besiktas. Babel (30) streek voor een half jaartje Istanboel 1,2 miljoen euro op en gaat volgend jaar dus Champions League spelen. Dat ‘ie in topvorm steekt, bleek ook wel uit zijn openingstreffer.

Allan Saint-Maximin, onthoud die naam maar vast. In dienst bij AS Monaco maar momenteel voor Frankrijk actief op het WK onder 20 jaar. Won met 2-0 van Nieuw-Zeeland; beide treffers op naam van Saint-Maximin. Deze maakte indruk.

3. Rildo (Vitória v CORITIVA 0-1)

De Braziliaanse competitie ging dit weekend de derde speelronde in en daar was dan ineens de eerste Goal van het Weekend-waardige treffer. Rildo de Andrade Felicissimo scoort zelden - 18 goals in 190 duels is voor een aanvaller bescheiden te noemen - maar tegen Vitória leek het ineens ergens op:

2. Theo Hernandez (FC Barcelona v ALAVES 1-1)

Dit gaan ze bij Atletico MAdrid niet leuk vinden: ‘Theo’ verkast namelijk voor 24 miljoen euro naar rivaal Real. Een leuke som geld natuurlijk, maar pijnlijk dat je je jeugdproduct op huurbasis de laan uitstuurt en deze vervolgens de pannen van het spreekwoordelijke dak speelt. Hij is pas 19 jaar maar gaat ongetwijfeld een waardige stand-in voor Marcelo worden. En wat een vrije trap in de Spaanse bekerfinale:

1. Jack Petrie (Avondale Heights v HEIDELBERG UTD 0-2)

Helemaal vanaf het Australische tweede niveau kwam deze heerlijke goal van Jack Petrie binnenvliegen. Een ware topper was dit, gewonnen door Heidelberg waardoor Avondale in de strijd voor promotie naar de A-League voorlopig het bekende nakijken heeft.