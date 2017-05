Eigenzinnige verzekeraar met conservatieve koers

Wanneer het over verzekeraar ASR gaat, valt het woord ‘voorzichtig’ al snel. Uitbundige groeiplannen en spectaculaire overnames, daarvoor hoef je niet in Utrecht te zijn. ASR gaat liever sober te werk, zo benadrukt ook het bedrijf zelf keer op keer. Want een verzekeraar moet „betrouwbaar en stabiel” zijn.

Het klinkt als een strategie die moeilijk samengaat met de belangen van beleggers, maar de koers van het aandeel ASR bewijst het tegendeel. Sinds de beursgang, nu bijna een jaar geleden, won de verzekeraar bijna 40 procent aan waarde. Daarmee was ASR – dat in 2008 in staatshanden kwam bij de nationalisatie van ABN Amro – een van de beter presterende aandelen op de Amsterdamse beurs.

Dat rendement werd overigens vooral bereikt in de afgelopen maanden. In het eerste halfjaar na de beursgang koerste ASR juist lager dan de introductieprijs van 19,50 euro. Voor een deel kwam dat door zorgen over de uitslag van het Brexit-referendum, maar dat was volgens Bart Horsten, analist bij zakenbank Kempen & Co, niet de enige oorzaak.

„Ik denk dat beleggers ASR steeds beter zijn gaan begrijpen. Het bedrijf was al een tijdje van de beurs (sinds 1999) en daardoor niet meer zo bekend. Pas gaandeweg het jaar werd duidelijk dat ASR een conservatief gerund bedrijf is, waar veel meer waarde in zit dan beleggers aanvankelijk hadden gedacht.”

Die onderschatting is mede te danken aan ASR zelf, zegt Horsten. De verzekeraar heeft voorafgaand aan de beursgang de verwachtingen „goed gemanaged” door zichzelf geen torenhoge doelstellingen op te leggen. Het gevolg was dat ASR het ruimschoots beter deed dan het aandeelhouders had beloofd.

Daarnaast heeft ook het feit dat de staat zijn belang in ASR verkleint een positieve impuls gehad op de koers, denkt Horsten. Na de beursgang was de verzekeraar nog voor bijna tweederde in handen van de staat, sinds vorige maand is dat nog krap 37 procent. Andere aandeelhouders hebben daardoor meer inspraak in het beleid.

‘ASR was altijd al onafhankelijk en eigenzinnig’

Dat ASR het op de beurs beter deed dan andere verzekeraars is volgens Rob Labadie, adviseur bij Momentum Capital, ook omdat het bedrijf niet zo groot is in levensverzekeringen. Binnen de sector zijn dat soort verzekeringen als gevolg van de lage rente een bron van zorgen. „ASR heeft daar ook wel last van, maar gewoon veel minder dan anderen.”

Ook vroeger, toen je volgens Labadie met levensverzekeringen bijna „slapend rijk werd”, lag de nadruk van ASR al elders. „Het bedrijf heeft zijn geld altijd buiten levensverzekeringen verdiend en geloofd in zijn eigen model”, aldus de beleggingsadviseur. „ASR is altijd een heel onafhankelijke maatschappij geweest, eigenzinnig op een positieve manier.”

Bij de beursgang leek het even mis te gaan: banken moesten de koers ondersteunen

Toch is niet elke analist even enthousiast over het aandeel ASR. Zo vindt Barclays de verzekeraar aan de dure kant en beveelt ook zakenbank Theodoor Gilissen het aandeel niet aan. Het zal iets te maken hebben met de gevaren die voor elke Nederlandse verzekeraar dreigen, zo vermoedt analist Horsten.

„De lage rente houdt voorlopig aan en het merendeel van de beleggingen van ASR zit in obligaties. Die renderen gewoon minder.” Daarnaast wijst de analist op de woekerpolisaffaire die veel verzekeraars maar blijft achtervolgen. „Ook ASR heeft daar veel van verkocht.”

Horsten is niettemin optimistisch over het aandeel ASR. Hij verwacht dat de verzekeraar de stijgende trend het komende jaar kan voortzetten. „Maar niet zo uitbundig als in het eerste jaar. Beleggers kennen het verhaal inmiddels. Dus zal ASR zich meer moeten bewijzen.”