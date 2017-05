‘Een voetbalreisje kost me al snel 400 euro’

IN

‘Het onderwijs is veel in het nieuws vanwege de werkdruk en de groeiende administratie die docenten moeten bijhouden. Die druk ervaar ik ook, je moet er altijd voor 100 procent bij zijn. Als je een keer op 80 procent zit ben je de aandacht van de leerlingen zo kwijt. En voor de administratie, de koude kant, kan ik me niet altijd motiveren. We moeten van alles registreren, en vervolgens kijkt niemand er meer naar.

„Toch vind ik dat we als leraren niet zo moeten zeuren. Het is mooi om de ontwikkeling van de kinderen mee te maken. Op de Vrije School heb je vaak een groot deel van de basisschoolperiode dezelfde leraar voor veel vakken. Als docent leer je de kinderen zo extra goed kennen. Dat samen opgroeien vraagt wel veel van je als leerkracht. Ik lees nu bijvoorbeeld een stapel boeken over Griekse mythologie waar ik de kinderen over ga vertellen, en binnenkort geef ik algebra en aardrijkskunde.

„Duitse vrienden die ook in het onderwijs zitten, verdienen twee keer zo veel als ik, voor minder werk. Naast mijn 28 lesuren en 5 vergader- of oudercontacturen, ben ik per dag zeker zo’n 3 uur bezig met voorbereiden. Dat is niet normaal hoor, maar ik ben een werkpaard en moet me veel stof nog eigen maken, dus dan ga ik er ook vol in. Gelukkig ben ik ook een paar keer per jaar gastdocent op de Hogeschool Leiden en dat verdient goed, zo’n 500 euro netto per dag.”

Vaste lasten: woonlasten (650 euro), mobiel/internet/tv (90 euro), verzekeringen (120 euro), boodschappen (400 euro), eten afhalen (170 euro), openbaar vervoer (100 euro), wielrennen (35 euro) Laatste grote uitgave: wasmachine (250 euro) Sparen: nee

Inkomen: 2.100 euro netto per maand

‘Ik vind het belangrijk om biologisch te eten dus daar geef ik best veel geld aan uit. Daarnaast vind ik koken wel leuk, maar alleen voor gezelschappen. Voor mezelf kook ik vrijwel nooit. Ik ben dan simpelweg te veel tijd kwijt terwijl ik ook nog mijn lessen moet voorbereiden. Den Haag zit vol afhaaltenten, dus zodra ik vrij ben bestel ik mijn eten en fiets langs. Voor 10 euro krijg ik dan een hele grote bak eten. Al met al kost me dat wel snel zo’n 170 euro per maand.

„Als leraar heb je veel vakantie dus ik probeer zo’n twee tot drie keer per jaar op reis te gaan. Ik heb inmiddels al 32 landen aangedaan en ben vijf keer op een ander continent geweest. Alleen in Afrika en Oceanië ben ik nog niet geweest. Ook maak ik een keer per jaar met vrienden een voetbalreis: dan gaan we naar een wedstrijd van bijvoorbeeld Manchester United of Borussia Dortmund en naderhand gaan we nog even de stad in. Per keer zijn we dan zo’n 400 euro per persoon kwijt. Afgelopen januari waren we in Barcelona en zagen we Lionel Messi scoren. Dat was toch wel een jongensdroom die uitkwam.

„Ik zou graag zo’n 200 euro per maand sparen, maar met dit uitgavenpatroon lukt dat niet. Ik heb wel een buffer, maar die had ik in het verleden al opgebouwd en daar gaat nu alleen nog geld af. Zo was laatst mijn wasmachine kapot, dus heb ik van mijn spaargeld een nieuwe gekocht.”