Dode bij schietpartij in Rotterdamse straat

In de Rotterdamse wijk Ommoord is zondagavond een man doodgeschoten in de tuin van een woonhuis. Het schietincident vond om 22:20 uur plaats in de straat Paardebloem, zo bevestigt een woordvoerder van de politie.

Na de schietpartij startte de Rotterdamse politie een groot onderzoek waarbij zondagavond ook een politiehelikopter is ingezet. Het onderzoek heeft vooralsnog niets opgeleverd: de schutter is niet gevonden en de de politie tast nog in het duister over het motief van de moord. Wel werd zondagavond de vluchtauto gevonden waarmee de vermoedelijke dader is weggereden. Deze auto heeft tijdens deze rit een schuur in de straat van de moord geramd.

De politie zoekt nog altijd naar getuigen en tips om het onderzoek verder te helpen.