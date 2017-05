Dijsselbloem sluit regeringsdeelname PvdA uit in interview

Informateur Edith Schippers overhandigt haar eindverslag van de huidige verkenning om 12.00 uur aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib, maakte haar woordvoerder zojuist bekend. De overhandiging vindt plaats in de Oude Zaal in de Tweede Kamer. Schippers zal daar ook kort de pers te woord staan over haar bevindingen.

Schippers komt met verslag: hoe de impasse te doorbreken? PvdA wil niet aan tafel, zegt Dijsselbloem

De nieuwe week in de kabinetsformatie begint met de vraag: wordt de huidige impasse deze week dan eindelijk doorbroken? Informateur Edith Schippers overhandigt hoogstwaarschijnlijk later deze maandag haar eindverslag van de huidige verkenningsronde aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. De Kamer debatteert dan morgen over haar bevindingen en neemt in dat debat vermoedelijk een besluit over de volgende stap in deze moeilijke formatie.

Wat zal Schippers schrijven nu de partijen niet echt lijken te bewegen? De informateur zei vrijdag na een nieuwe ronde gesprekken met de fractievoorzitters dat ze verwacht dat "de boel weer in beweging komt". Waar ze dat optimisme precies op baseert, was vrijdag niet duidelijk. De adviezen van de partijleiders weken niet af van hun eerdere standpunten: SP en PvdA willen nog altijd niet om tafel met het 'motorblok' van VVD, CDA en D66 en D66-leider Pechtold blijft erbij dat zijn partij niet kan gaan onderhandelen met de ChristenUnie. De poging met GroenLinks kan ook nog geen nieuw leven worden ingeblazen, want GroenLinks-leider Klaver stelt daar als voorwaarde aan vooraf dat VVD en CDA hun migratiestandpunt veranderen. Onacceptabel, vinden deze partijen. Een ander alternatief is het onderzoeken van een minderheidskabinet, maar is dat nu al een logische stap?

Foto ANP / Bart Maat

PvdA-kopstuk Jeroen Dijsselbloem herhaalt maandag in het Financieele Dagblad dat zijn partij niet beschikbaar is om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Het argument dat het landsbelang in het geding is nu de formatie in een impasse zit, vindt Dijsselbloem niet overtuigend:

"Oja, het land moet gered worden. Ja ja, vrienden. Dat hebben we de afgelopen jaren al gedaan, het land gered. Maar nu gaan we de partij redden. Jullie zijn aan het verkeerde adres. [...] Wij sluiten onszelf uit. Het punt is dat we een pak op ons donder hebben gehad nadat we het land hebben gered. Vindt u het goed dat ik u even doorverwijs naar de buren?"

Hoewel de PvdA-top de boot dus blijft afhouden, zeggen steeds meer partijprominenten hardop dat de PvdA juist wel moet gaan regeren. Oud-minister van Financiën Willem Vermeend zegt maandag in het AD dat de PvdA in een regering veel meer kan bereiken dan in de oppositie. "Ik spreek uit ervaring: ben zowel Kamerlid geweest in de oppositie als lid van een kabinet. De PvdA is nog maar de zevende partij. Asscher kan met de omvang nooit uitgroeien tot oppositieleider. Nooit."