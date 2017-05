Denemarken heeft de eerste digitale ambassadeur ter wereld

Hij heet Casper Klynge, hij is 43 jaar oud, en hij is de eerste officiële digitale ambassadeur ter wereld. Klynge, tot nu toe de Deense ambassadeur in Indonesië, gaat zich vestigen in het Amerikaanse technologie-hart Silicon Valley. Daar moet hij, na de zomer, de belangen van zijn land gaan verdedigen bij grote bedrijven als Apple, Google en Microsoft. Een deel van zijn nieuwe team verhuist met Klynge mee naar Californië, de rest blijft achter op het ministerie van Buitenlandse Zaken in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Diplomaat Klynge, die eerder in Cyprus zat, heeft de taak Denemarken aantrekkelijker te maken voor belangrijke investeerders. Ook moet hij ervoor zorgen dat het Scandinavische land, dat 5,7 miljoen inwoners telt, voorop loopt op het vlak van technologische vernieuwing.

Anders Samuelsen, de Deense minister van Buitenlandse Zaken, is blij dat Denemarken nu een digitale ambassadeur heeft.

„Het is cruciaal dat Denemarken zich optimaal positioneert, gezien de snel veranderende technologische ontwikkelingen die er plaatsvinden”, zei Samuelsen in een verklaring.

„Technologie en digitalisering zijn in essentie wereldwijde fenomenen, en hebben veel invloed op alle aspecten van onze maatschappij.”

Daarom is het volgens hem belangrijk dat Denemarken in dialoog is met verschillende tech-actoren.

De Deense minister zei eerder in een interview met de Deense krant Politiken dat het land met deze ambassadeur betere contacten kan onderhouden met grote tech-multinationals. Vooral nu de invloed van die bedrijven veel groter is op de Deense economie dan die van sommige landen, zei hij. Samuelsen benadrukte dat het nog steeds belangrijk is dat er ook tussen landen goede diplomatie plaatsvindt.

@SoPurpl @UM_dk Not at all. It's an addition to traditional diplomacy that recognizes that in 2017 tech companies are also - & increasingly - global actors — Casper Klynge (@DubesDenmark) May 28, 2017

Een bezorgde Twitteraar vraagt Klynge op Twitter wat zijn functie betekent voor de toekomst. Zullen zakeniconen, die niet verkozen zijn door kiezers, straks regeringen gaan vervangen? „Nee, helemaal niet”, antwoordt de nieuwe digitale ambassadeur op Twitter.