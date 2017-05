Celstraf voor heling eeuwenoud beeld

Een man en vrouw die een gestolen eeuwenoud beeld bij het veilinghuis Christie’s aanboden, zijn veroordeeld voor heling. De man kreeg een jaar gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk. De vrouw werd veroordeeld voor acht maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam maandag bepaald. De straf is hoger dan het Openbaar Ministerie had geëist.

De vrouw bood het beeld in 2015 aan bij het veilinghuis. Ze vertelde dat het uit de erfenis van de vader van de man kwam, destijds haar vriend. Christie’s kreeg argwaan omdat het stel niet bekend was in de kunstwereld. De Italiaanse politie werd ingeschakeld en kwam erachter dat het beeld niet meer in het depot lag van het museum in Italië. Het gaat om een beeld van natuursteen van het hoofd van Julia Domna, de keizerin van het Romeinse rijk die van 170 tot 217 na Christus leefde.

Cultureel erfgoed

Volgens de rechter hadden de man en vrouw moeten weten dat er een kans bestond dat het beeld gestolen was. Ze hadden geen eigendomsbewijs, een certificaat van herkomst of andere objectieve informatie over de herkomst.

De rechter besloot tot een zwaardere straf dan de eis van het OM omdat het om cultureel erfgoed gaat. Het beeld is getaxeerd op 150.000 euro maar is cultureel van onschatbare waarde. Het OM had tegen de man een celstraf van zes maanden geëist en tegen de vrouw vier maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 120 uur.

De vrouw kreeg een lagere straf omdat ze zorgt voor haar moeder in een verzorgingstehuis en financieel verantwoordelijk is voor haar thuiswonende zoon met problemen.