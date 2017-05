Buitenlandse wielerpers diep onder de indruk van ‘Turbo Tom’

Met nog vier kanshebbers in de laatste etappe kende de Giro d’Italia een razendspannende slotdag. Tijdritspecialist Tom Dumoulin, die vooraf slechts vierde stond, maakte zijn faam helemaal waar en is de eerste Nederlandse winnaar van de Italiaanse wielerronde. Dat leidt tot grote vreugde in sportminnend Nederland, maar ook in de buitenlandse sportpers groot respect voor Dumoulin. In wielergek Vlaanderen spreekt De Standaard van een ‘legendarische tijdrit’:

“De Nederlandse kampioen zat gebeiteld op zijn tijdritfiets en ging er als een wervelwind vandoor [...] Nibali en Quintana vochten voor wat ze waard waren maar waren kansloos tegen een ontketende Dumoulin.”

Het Laatste Nieuws kopt enthousiast: “Dumoulin doet het! ‘Turbo Tom’ zet puntjes op de i in tijdrit en schenkt Nederland eerste grote ronde sinds 1980″ en schrijft verder dat hij ondanks alle druk ‘zijn favorietenrol helemaal waar maakte’.

Hoewel in de Italiaanse sportpers het afscheid van voetballegende Francesco Totti allesoverheersend was, ook volop aandacht voor de spectalulaire ontknoping van de 100e Giro d’Italia. De organiserende Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport noemt de Limburger de ‘Koning van de Giro‘ en schrijft:

“De allermooiste glimlach is die van de overwinning die Tom Dumoulin heeft bewaard tot na deze buitengewone finale”

De Italiaanse nummer drie Vicento Nibali noemt Dumoulin de verdiende winnaar en wijst er in La Gazzetta ook op dat de Nederlander niet alleen beter was in de tijdritten, maar ook in de bergetappes naar Blockhaus en Oropa.

In het Colombia van nummer twee Nairo Quintana heeft La Nación veel respect voor hoe hun landgenoot zich in de afsluitende tijdrit - zijn minst favoriete onderdeel - op het podium kon handhaven:

“Het was de eerste keer dat de Colombiaan in de laatste etappe de overwinning moest bevechten. Niet in de Tour, niet in de Vuelta en niet in de Giro van 2014 moest hij zo lijden om op het podium terecht te komen. Maar uiteindelijk besteeg de Nederlander Tom Dumoulin de troon en liet alle Colombianen die zin hadden om feest te vieren met lege handen. Maar toch ook grote blijdschap dat hij nog het podium kon bestijgen ondanks alle moeilijkheden, waaronder een valpartij in één van de etappes.”

De Franse sportkrant l’Équipe treurt dat de voor de tijdrit nog zo kansrijke Thibaut Pinot net niet het podium heeft gehaald en vraagt zich verder af: “Wie ben jij Tom Dumoulin?” Volgens de krant heeft hij namelijk niet het gebruikelijke profiel van een winnaar van een grote ronde. Hij was niet voorbestemd voor een carrière als wielrenner, schrijft de krant verwijzend naar de studie medicijnen die hij wilde gaan volgen, maar waarvoor hij werd uitgeloot.

Nederlandse kranten: Startsein voor grootse carrière

De Telegraaf heeft voor de gelegenheid roze chocoladeletters van stal gehaald om op de voorpagina te koppen: “Tom flikt het!” en schrijft dat dit gezien zijn minimale ervaring als ronderenner pas het begin is voor Dumoulin:

“De finale tijdrit in Milaan was zijn vuurproef. De halve wereld riep al voor de start dat hij alleen maar kon winnen. Juist op die momenten van hoogspanning toeslaan is iets dat alleen de allergrootsten kunnen. Dumoulin heeft aan de Duomo niet alleen een historische eindzege geboekt. Hij gaf ook het startsein voor een grootse carrière.”

Ook wijst De Telegraaf erop dat het eigenlijk heel gunstig was dat Dumoulin niet in het roze startte tijdens de afsluitende tijdrit:

“Het feit dat Dumoulin zondag niet in het roze tijdritpak van de organisatie hoefde te starten, maar zijn eigen rood-wit-blauwe tenue aan mocht, was echter wel een voordeel. Het speciale, doorontwikkelde en op maat gepakte kampioenstricot is een stuk aerodynamischer en sneller.”

Het AD merkt onder de kop “Beresterke Dumoulin boekt historische eindzege” op dat het eigenlijk heel bijzonder is dat hij als vierde man in het algemeen klassement als voorafgaand aan de tijdrit als favoriet voor de eindzege werd gezien:

“De 100ste Giro kende - zonder twijfel - een koninklijk slot. Zelden hadden op de slotdag nog een handvol renners kans op de eindzege. Als nummer vier werd Dumoulin zaterdagnamiddag nota bene al als favoriet bestempeld. Het maakte de ultieme dag uniek, de ontknoping - uit Nederlands oogpunt vooral - extreem interessant.”

De Volkskrant benadrukt dat elegante stijl van Dumoulin en het feit dat hij tijdens de tijdrit niet op de hoogte wilde worden gehouden van de tussentijden van de concurrentie:

“Zoals een aal tegen de stroom in naar de Saragottazee zwemt, zo trekt Dumoulin met minieme kronkelingen in het lange en ranke lijf door de warme wind naar Milaan. Hij wil niks weten van tussentijden. Je kunt instorten als je hoort dat het niet hard genoeg gaat. Dat zijn naaste belagers na hem rijden, laat hem koud, zei hij zaterdag, toen hij van plaats twee naar vier in het algemeen klassement was geduikeld. Hij rijdt zijn eigen wedstrijd.”

Reacties (oud-)renners: “Allez 181!”

Dumoulin wordt ook uitgebreid gefeliciteerd door collega’s in deze Giro en uit de rest van het huidige en vroegere wielerpeloton.

Bijvoorbeeld door Jos van Emden. De Nederlandse Lotto-renner won de afsluitende tijdrit met 15 seconden voorsprong op Dumoulin. Zijn overwinning sneeuwde flink onder vanwege de historische prestatie van Dumoulin, maar dat maakte het voor Van Emden juist extra speciaal:

Van Emden en Dumoulin hadden zaterdagavond nog naar elkaar zitten appen over dit scenario, zo liet Dumoulin weten via Facebook:

Ook Bauke Mollema die uiteindelijk zevende werd in het eindklassement gunt Dumoulin de overwinning van harte:

Meervoudig Giro- en Tourwinnaar Alberto Contador laat weten ‘onder de indruk’ te zijn van ‘de verdiende overwinning’ van Dumoulin:

Erik Breukink bereikte als enige Nederlander voor Tom Dumoulin ooit het podium in Italië en vindt het extra mooi dat de nummers twee en drie van deze Giro zulke erkende toprenners zijn:

De later als dopingzondaar ontmaskerde zevenvoudig Tourwinnaar Lance Armstrong moedigde Dumoulin met startnummer 181 aan op Twitter tijdens de bloedstollende tijdrit:

Dat nummer 181 heeft een historische lading, want dat droeg Armstrong zelf ook tijdens zijn eerste Tour-overwinning: