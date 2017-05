AkzoNobel wint rechtszaak van aandeelhouders

AkzoNobel hoeft niet in gesprek te gaan met belager PPG om te onderhandelen over een overname. Ook hoeft het verfbedrijf zijn aandeelhouders niet de mogelijkheid te bieden om te stemmen over de positie van president-commissaris Antony Burgmans. Dat heeft de Ondernemingskamer in Amsterdam donderdagavond bepaald.

Een groep aandeelhouders onder leiding van het Amerikaanse hedgefonds Elliott wilde via de rechter onderhandelingen afdwingen tussen AkzoNobel en belager PPG. Akzo heeft al drie keer een bod van PPG naast zich neergelegd en weigert met zijn Amerikaanse branchegenoot in gesprek te gaan. De klagende beleggers, die gezamenlijk ruim 17 procent van de aandelen bezitten, vinden dat bestuur en commissarissen van het Nederlandse verfbedrijf met die houding de belangen en rechten van hun aandeelhouders negeren. Ook verwijten ze Akzo dat het veel te weinig duidelijk maakt waaróm een zelfstandige koers zoveel beter is dan een toekomst onder de vleugels van PPG.

Elliott en zijn bondgenoten eisten daarom toestemming voor een aandeelhoudersvergadering met als enige agendapunt het vertrek van president-commissaris Antony Burgmans, volgens Elliott de belangrijkste blokkade voor onderhandelingen tussen AkzoNobel en PPG. Akzo wees een verzoek daartoe vorige maand af. Ook vroegen de aandeelhouders om de benoeming van een supercommissaris met doorslaggevende stem.

De verkoop van Nederlandse bedrijven aan buitenlanders: moeten we dat willen?

Gebrek aan vertrouwen

Maar het is aan bestuur en commissarissen om te bepalen of een bedrijf in onderhandeling gaat met een belager, oordeelde de rechter. Daarbij moet de bedrijfstop de belangen van het bedrijf zorgvuldig afwegen, en er zijn volgens de rechter “geen gegronde redenen” om eraan te twijfelen dat dit is gebeurd. Bovendien zijn commissarissen en bestuurders van AkzoNobel unaniem tot de beslissing gekomen PPG af te wijzen, waardoor er geen reden is de aandeelhouders te laten stemmen over de positie van Burgmans. Wel noemde de rechter de slechte verhouding tussen bedrijfstop en aandeelhouders ,,een probleem dat door AkzoNobel niet genegeerd kan worden”. “Een aanhoudend gebrek aan vertrouwen” in de top van Akzo en zijn strategie “is schadelijk”.

Steven Leijenaar, voorzitter van de centrale ondernemingsraad, is tevreden met de uitspraak. “Voor medewerkers geeft dit even rust”.