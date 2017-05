In het verzorgingshuis waar mijn moeder woont, eet ik een boterhammetje mee met de bewoners. Er ontstaat een discussie over theedoeken. Vroeger had je pannendoeken, glazendoeken, bordendoeken en bestekdoeken. Tot de afwasmachine zijn intrede deed. Wat een zegen voor de huisvrouw was dat. „Ach”, zegt een van de dames, een nieuwe bewoonster sinds een paar weken, „een afwasmachine was toch een teken van armoede”. „Nou, nou”, protesteert een ander, „ze waren best duur”. De dame glimlacht even en zegt dan: „wie zijn personeel niet kon betalen, die nam een afwasmachine.”

