Zestien burgers vermoord op de Filippijnen

Filippijnse militairen hebben zondag de dode lichamen van zestien burgers aangetroffen. Volgens het leger zijn de burgers doodgeschoten in de stad Marawi op het zuidelijke eiland Mindanao, meldt AP. Aan Islamitisch Staat gelieerde strijders hebben delen van de stad in handen.

Vier mannen, drie vrouwen en een kind werden gevonden in de buurt van de staatsuniversiteit, zo laat een militaire woordvoerder weten. Acht mannen werden aangetroffen in een ravijn. Op één van hen was een brief bevestigd met daarop de tekst: “hebben hun geloof verraden”. Volgens de woordvoerder zijn sinds dinsdag al 61 militanten, elf militairen en vier politieagenten omgekomen, toen een poging van het leger om een moslimextremistische leider gevangen te nemen mislukte. Hierop braken ongeregeldheden uit.

Staat van beleg

De Filippijnse president Rodrigo Duterte kondigde dinsdag de staat van beleg af op Mindanao. De strijd tussen de regeringstroepen en aan IS gelieerde rebellen dreigt er volledig uit de handen te lopen. Burgers wordt aangeraden te vluchten waar mogelijk, en anders in hun huizen te blijven:

“We focussen op het huis-voor-huis heroveren van gebieden en op het redden van burgers.”

Zaterdag werden zo’n honderd burgers uit hun huizen gered. Meer dan 2.200 burgers zitten nog vast in hun huizen. De afgekondigde staat van beleg geldt voor het zuiden van het land, waar veel radicaal-islamitische rebellen verblijven en duurt zestig dagen. Duterte liet woensdag weten dat de staat van beleg naar het hele land zal worden uitgebreid als de islamitische groeperingen ook daar voet aan de grond krijgen.

Het grotendeels christelijke land strijdt al decennialang tegen moslimextremistische opstandelingen. Op het eiland Mindanao gaat het voornamelijk om de Maute-groep. Die groep werkt samen met Abu Sayyaf, ook een aan IS gelieerde strijdgroep.

In de buurt van de staatsuniversiteit werden acht burgers, onder wie een kind, dood aangetroffen: