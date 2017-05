Tom Dumoulin wint Ronde van Italië

De Nederlandse wielrenner Tom Dumoulin is de winnaar van de honderdste editie van de Giro d’Italia. In de afsluitende tijdrit van Monza naar Milaan pakte de renner van Team Sunweb voldoende tijd op zijn concurrenten Nairo Quintana, Vincenzo Nibali en Thibaut Pinot. Hij is de eerste Nederlander die deze ronde wint en na Jan Janssen en Joop Zoetemelk de derde Nederlander die een grote wielerronde op zijn naam schrijft.

Het Nederlandse succes op deze historische dag 28 mei 2017 is helemaal compleet door de ritwinst van Jos van Emden. De renner van LottoNL-Jumbo was de snelste in de 29,3 kilometer naar Milaan. Dumoulin eindigde op 15 seconden achterstand als tweede.

Minuut achterstand bleek voldoende voor eindzege

In de tijdrit moest Dumoulin 53 seconden goed maken op rozetruidrager Quintana. Ook Nibali en Pinot stonden nog voor hem in het klassement. Maar de marge van minder dan een minuut achterstand bleek voldoende voor de erkende tijdrijder. De 26-jarige wielrenner uit Maastricht won eerder deze ronde de bergtijdrit waarna hij de roze trui om zijn schouders mocht doen. In de laatste rit van deze ronde was Dumoulin veel sneller dan zijn concurrenten en maakte maar liefst 1.24 goed op Quintana.

De Colombiaan, die in 2014 nog de Giro won, zakte hierdoor naar de tweede plaats. De winnaar van vorig jaar, de Italiaan Nibali, eindigde als derde. Bauke Mollema behield zijn zevende positie in het klassement.

Gedenkwaardige editie van de Giro

De fenomenale prestatie van Dumoulin is in alles een gedenkwaardige zege. Deze honderdste editie van de Ronde van Italië zal niet snel vergeten worden. En dat komt vooral door de manier waarop de Nederlander deze historische prijs op zijn naam zet. Hij leek in de koninginnerit zijn rozetrui te verspelen vanwege een hevige buikkrampaanval. Het ‘poepen in de berm’ werd wereldnieuws.

Met dank aan de ervaren knecht Laurens ten Dam die hem op gang hielp, lukte het Dumoulin om moederziel alleen het tijdverschil te beperken tot iets meer dan twee minuten op zijn grootste concurrent Quintana. Bijna alle winst in de bergtijdrit was hiermee ongedaan gemaakt. Het was het startsein voor alle klassementsrenners om Dumoulin te testen in de daaropvolgende bergetappes. Zonder zijn belangrijke helper in de bergen Wilco Kelderman die begin van de Giro moest opgeven na een val tegen de motor had Dumoulin het erg zwaar.

Op vrijdag verloor hij zijn rozetrui aan Quintana maar hield de achterstand in het klassement beperkt. In de laatste zware etappe van afgelopen zaterdag moest hij zijn concurrenten Quintana, Nibali en Pinot laten gaan, maar met dank aan onder meer Mollema lukte het hem op slechts 15 seconden achterstand binnen te komen. Met vier renners binnen één minuut was de afsluitende tijdrit ongemeen spannend. Dumoulin was van te voren “enorm zenuwachtig” zo liet hij weten na afloop van de etappe, maar het weerhield hem er niet van om nog eenmaal te knallen en zijn naam in de geschiedenisboeken bij te schrijven.