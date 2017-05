Roda JC blijft zwalkend en bibberend overeind

Is Roda JC eindelijk behouden, krijgt de toekomstige clubeigenaar er niks van mee omdat hij al maanden in de cel zit. Je zou het toeval kunnen noemen, als het niet zo ironisch is: een man die droomt van de Champions League die van zijn advocaat moet horen dat Roda op het nippertje is gehandhaafd in de eredivisie. Als zijn raadsman dat al doorgeeft.

Niet dat het de supporters van Roda een zorg is. Zij zullen er zondag niet om hebben gemaald dat beoogd hoofdaandeelhouder Aleksei Korotaev nog altijd vast zit in zijn woonplaats Dubai. Hun Roda zwalkte en bibberde, maar bleef overeind in een derby tegen MVV Maastricht die om veel meer draaide dan alleen een plek in de eredivisie. Prestige, welzijn, trots en poen. Een sensationele ervaring, waarbij je hoopte dat het hart van hartpatiënt Huub Stevens na negentig minuten nog klopte, hoeveel thrillers de 63-jarige trainer ook heeft meegemaakt.

Reddingswerker

Als reddingswerker raakte hij afgelopen week betrokken bij zijn oude club. Zijn Roda, dat zich via de nacompetitie moest zien te handhaven in de eredivisie. In het tweeluik met Helmond Sport was Roda op het nippertje ontsnapt, maar na de beslissende zege in eigen stadion proefde directeur Wim Collard niettemin iets waar hij vooraf zo bang voor was geweest: angst. „Terwijl we Helmond hadden doorstaan, was het alsof we al gedegradeerd waren. Ik zeg je eerlijk: ik had dat gevoel ook.”

Hij voelde zich genoodzaakt om vertrekkend trainer Yannis Anastasiou in zijn laatste werkweek aan de kant te zetten en nam een besluit dat in de voetbalwereld een clichématige logica bevat: hij belde Huub Stevens. Een trainer die vanwege eerdere ontsnappingsmissies in Duitsland Der Feuerwehrmann wordt genoemd. Een voetbalverslaafde vakman, die tijdens het eerste duel met MVV in Maastricht werd bejegend met de Hitlergroet. Ach, zei Stevens. „Die man deed het nog met zijn verkeerde arm ook.”

Bivakmutsen

Stevens zag die donderdag een duel dat tumultueuzer verliep dan de 0-0 eindstand deed vermoeden. Getooid met bivakmutsen klommen MVV-supporters over de hekken om de aanhang van Roda te provoceren, resulterend in filmpjes die met lollige bijschriften over het internet circuleerden. Vreselijk, vonden beide clubs. Aan beide kanten werden meer dan tien stadionverboden uitgedeeld, met boetes tot wel 10.000 euro.

Wat restte was een op voorhand sensationele return. Tegen lunchtijd is het stadion van Roda verworden tot een vesting, omringd door ME. Supporters uit Maastricht worden verwelkomd door Roda-supporters die de bussen zo dicht mogelijk proberen te naderen en „Anti Sjengen” scanderen. Sjengen, dat zijn mensen uit Maastricht. Meer Bourgondiër dan arbeider, terwijl aanhangers van de thuisclub zich afficheren met het mijnwerkersverleden van Kerkrade en Heerlen: noeste arbeid.

Rijke Zwitserse Rus

Zo’n club is Roda. Een traditionsverein, op zijn Duits gezegd, die tot verbazing van de eigen achterban in handen zal komen van een rijke Zwitserse Rus die Roda naar de top wil loodsen. Althans, dat zei Aleksei Koroteaev als vrij man. Toen hij na zijn eerste bezoek aan Limburg terugkeerde naar Dubai, werd hij opgepakt omdat hij een valse cheque zou hebben uitgeschreven ter waarde van 17,7 miljoen euro. Hij kan drie jaar celstraf krijgen, tenzij hij met zijn crediteuren tot een oplossing komt.

Terwijl het grotendeels aan hem te danken is dat er in de winter negen nieuwe spelers arriveerden, is de zakenman er niet bij als Roda zondag tot het bittere eind moet vechten om de 1-0 voorsprong vast te houden die via een kopbal van Daryl Werker tot stand kwam. „In de cel krijgt hij niks mee, maar ik weet zeker dat Aleksei vandaag net zo heeft meegeleefd als ik”, verzekert directeur Collard.

Toch erkent de bestuurder dat de situatie complex is. Voor het tweeluik met MVV had hij daarom vier scenario’s uitgewerkt. Twee daarvan vallen af, nu Roda degradatie heeft afgewend. Blijven er twee over. „Eredivisievoetbal met Korotaev of zonder Korotaev. Wat het wordt, weten we niet. Hem bellen kunnen we niet. Zijn vriendin houdt ons per mail op de hoogte. Het is afwachten.”

Stevens blijft geen trainer

Geen van de twee scenario’s heeft invloed op de betrokkenheid van Huub Stevens. Die is na afloop van de zege duidelijk: hij blijft geen trainer. Hooguit zal hij een adviserende rol vervullen. Wat er moet gebeuren om volgend seizoen geen nacompetitiethrillers te moeten spelen? Stevens dept nog wat zweet van zijn voorhoofd en zegt dan met een grijns: „Dan ben ik wel heel lang bezig als ik dat allemaal moet gaan uitleggen.”