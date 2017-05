Roda blijft in eredivisie na winst op MVV

Roda JC speelt ook volgend seizoen in de eredivisie. In zeer matige wedstrijd won het de Limburgse derby van MVV met 1-0. De eerste wedstrijd eindigde in een gelijkspel (0-0).

De club uit Kerkrade kwam in de 25e minuut op voorsprong door Daryl Werker. Hij kopte de bal binnen na een corner. Veel kansen leverde de westrijd verder niet op. MVV probeerde wel maar was niet bij machte om het Roda JC echt moeilijk te maken. In de eerste ronde van de nacompetitie won Roda van Helmond Sport.

Wellicht laatste kunststukje Huub Stevens

Het is wellicht het laatste kunststukje van trainer Huub Stevens. Hij werd voor de tweeluik tegen MVV aangetrokken, na het ontslag van trainer Yannis Anastasiou, om de ploeg te inspireren en advies te geven aan de technische staf. Stevens was de laatste succesvolle trainer van Roda JC. Hij lootste de ploeg in 1995 naar de tweede plaats.

Daarna werd hij coach bij Schalke 04 waar hij de UEFA-cup won. In de afgelopen jaren bleef Stevens trainer in Duitsland, maar moest dit jaar noodgedwongen afscheid nemen als trainer bij 1899 Hoffenheim. De 62-jarige Limburger heeft hartritmestoornissen.

Om 16.45 volgt de laatste wedstrijd in de nacompetitie. NAC verdedigt in de uitwedstrijd tegen NEC een 1-0 voorsprong.