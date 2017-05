Robin Haase naar tweede ronde in Parijs

Robin Haase heeft op zondag met speels gemak de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De 30-jarige tennisser won overtuigend in drie sets van de Australiër Alex de Minaur: 6-2, 6-3, 6-1.

In de volgende ronde wacht waarschijnlijk negenvoudig winnaar Rafael Nadal. De Spaanse topfavoriet moet in de eerste ronde nog wel winnen van de Fransman Benoît Paire. Dat wordt een zeer lastige klus voor Haase die in de vier grandslamtoernooien nog nooit verder kwam dan de tweede ronde.

Sterke partij Haase

Haase begon sterk aan de partij tegen de achttienjarige De Minaur. Hij pakte al snel een break voorsprong en haalde de eerste set met een dubbele break binnen. De Australiër die te boek staat als een groot talent lukte het niet om de Hagenaar het echt moeilijk te maken. In de tweede set brak Haase twee keer de service van De Minaur en in de derde set maakte hij ook verder geen fouten.

Haase is de enige Nederlandse mannelijke deelnemer aan het Franse tennistoernooi. Bij de vrouwen komen Kiki Bertens, die vorig jaar verrasssend de halve finales haalde, Richèl Hogenkamp en Quirine Lemoine nog in actie.

(bericht op basis van het ANP)