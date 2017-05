MI5 start onderzoek naar gemiste waarschuwingen Abedi

De Britse geheime dienst MI5 begint twee onderzoeken naar het eigen functioneren rond de vraag waarom het niets heeft gedaan met waarschuwingen over het verdachte gedrag van Salman Abedi, zo meldt The Guardian. De 22-jarige Brit van Libische afkomst blies zich afgelopen maandagavond op na een concert van Ariana Grande. Bij de zelfmoordaanslag vielen 22 slachtoffers, onder wie vele jonge kinderen.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd weigerde, tijdens een interview, aan te geven of de overheid heeft gefaald in de opsporing van de terreurverdachte.

Docenten en moslimgemeenschap waarschuwden voor Abedi

Onderzoekers binnen MI5 denken dat Abedi militaire training heeft gehad van terroristische groeperingen in Libië. Hij bezocht het thuisland van zijn ouders vlak

voordat hij terugkeerde naar zijn woonplaats Manchester. Het viel docenten en mensen binnen de moslimgemeenschap op dat Abedi verdacht gedrag vertoonde en zij waarschuwden de geheime dienst. De 22-jarige inwoner van de Noord-Engelse stad was bekend bij M15, bij behoorde tot een groep van ongeveer 3.000 verdachte personen, maar werd niet continu geschaduwd.

In een emotioneel opinieartikel in de Britse krant The Independent vraagt Muddassar Ahmed, voorzitter van de denktank Forum for Change, zich af wat de moslimgemeenschap nog meer kon doen.

“Laat het duidelijk zijn dat moslims samenwerkten met de autoriteiten door te rapporteren over Abedi. Hij hing zijn zwarte jihadische vlag uit zijn raam in Manchester en was niet meer welkom in de moskee. Zijn imam gaf zijn naam door. Zijn familie gaf zijn naam door. Zijn vrienden gaven zijn naam door. Hij was niet een ‘lone wolf’ hij was een bekende wolf”.

Nog twee verdachten opgepakt

Het is maar zeer de vraag of Abedi alleen handelde. De Britse politie gaat uit van een netwerk rondom de zelfmoordenaar. Op zondag werden nog twee verdachten aangehouden. In het zuidwesten van Manchester werd een 25-jarige man opgepakt en in Gorton, in het oosten van de stad, een 19-jarige man.

In totaal zijn nu vijftien personeel gearresteerd. Twee van hen zijn inmiddels vrijgelaten.