Merkel na G7: de tijd dat we blind op VS aan konden, is nu deels voorbij

Bondkanselier Merkel heeft uit de teleurstellende resultaten van de G7-top, dit weekeinde in het Italiaanse Taormina, de conclusie getrokken dat Europa niet meer blind op de Verenigde Staten aan kan. „Wij Europeanen moeten ons lot nu echt in eigen hand nemen”, zei ze zondag op een verkiezingsbijeenkomst in Beieren. „De tijden waarin we ons volledig op anderen konden verlaten, zijn nu deels voorbij. Dat heb ik de afgelopen dagen ervaren.”

Op de top wilde president Trump niet zeggen of de VS het klimaatakkoord van Parijs nog onderschrijven, dan wel zich eruit terugtrekken, zoals hij in zijn verkiezingscampagne beloofde. Deze week zal hij daarover besluiten. Merkel noemde dat zaterdag al „zeer onbevredigend”.

Zondag ging ze een stap verder. De vriendschap met de VS en het Verenigd Koninkrijk, dat de EU verlaat, blijft belangrijk, zei ze. Maar: „We moeten weten dat we nu zelf voor onze toekomst moeten strijden.” Donderdag had president Trump, op een NAVO-top, de Europese bondgenoten al teleurgesteld door na te laten met zoveel woorden te verklaren dat hij de solidariteitsgarantie van het bondgenootschap onderschrijft.

In gesprek met vertegenwoordigers van de EU hekelde hij het Duitse handelsoverschot met de woorden dat de Duitsers „slecht, heel slecht” zijn. Merkel beseft dat Europa niet zonder bondgenoten kan. Maandag ontvangt ze de Indiase premier Modi, dinsdag de Chinese premier Li Keqiang.

De G7 kon zich wel unaniem uitspreken voor vrijhandel en tegen protectionisme. Verder staat in de slotverklaring dat de G7 bereid is meer sancties tegen Rusland in te zetten als de situatie dat vereist.