Libische extremistische groep heft zichzelf op

De Libische extremistische groep Ansar al-Sharia heeft gezegd zichzelf officieel op te heffen. Dat heeft de groep zaterdagavond in een verklaring laten weten, aldus Reuters. De groep is een van de aan Al-Qaeda gelieerde strijdgroepen in Libië.

Volgens Reuters heeft de extremistische groep het besluit genomen nadat ze zware verliezen had geleden. Zo zouden leiders van de groep zijn gedood en zijn veel strijders omgekomen.

Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de overgebleven strijders. In de verklaring roept Ansar al-Sharia andere extremistische groeperingen op zich te verenigen.

Verdeeldheid

Na de omverwerping van het regime van Moammar Gaddafi in 2011 probeerde Ansar al-Sharia in het oosten van het land voet aan de grond te krijgen. Hier vochten ze tegen het leger van generaal Khalifa Haftar die in het oosten strijdt tegen IS en andere extremistische groepen, zoals Ansar al-Sharia.

Libië is sinds 2011 sterk verdeeld en heeft drie rivaliserende regeringen. Haftar leidt een van deze regeringen in het oosten van het land. De andere twee regeringen zetelen in Tripoli. De regering van premier Fayez al-Serraj werkt nauw samen met de Verenigde Naties en de Europese Unie. Premier Khalifa Ghwell leidt de derde regering.

De Verenigde Staten vermoeden dat Ansar al-Sharia achter de aanval zit in 2012 op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Hierbij kwam de Amerikaanse ambassadeur om het leven.