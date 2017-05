Gouden Palm voor Zweedse film The Square

De Zweedse film The Square van regisseur Ruben Östlund heeft de Gouden Palm gewonnen, de belangrijkste prijs op het filmfestival in Cannes. De film, waarin de kunstwereld op de hak wordt genomen, vertelt een satirisch verhaal over een conservator in een modern museum vol met pretentieuze kunst.

“Het is een geweldige film en een geweldig team. Ik hoop dat we weer kunnen samenwerken,” aldus Östlund, nadat de Spaanse filmmaker en juryvoorzitter Pedro Almodovar bekend had gemaakt dat zijn film had gewonnen.

Vooraf werd veelal gedacht dat het Franse 120 battements par minute over aids-actiegroep Act Up-Paris begin jaren negentig de prijs zou krijgen. Die film won wel de Grand Prix.

Overige prijzen

Sofia Coppola won de prijs voor beste regisseur, voor de film The Beguiled met onder meer Colin Farrell en Nicole Kidman, die zich afspeelt in de Amerikaanse burgeroorlog. De prijs voor beste actrice ging naar Diane Kruger voor haar rol in de Duitse film Aus dem Nichts, Joaquin Phoenix kreeg de prijs voor beste acteur voor You were never really here.

Actrice Nicole Kidman kreeg een speciale juryprijs uitgereikt ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van het filmfestival.