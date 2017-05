FBI onderzoekt mogelijk terreurmotief steekpartij

De FBI onderzoekt of de verdachte van een dodelijke steekpartij vrijdagavond in Portland in de Verenigde Staten mogelijk een terroristisch motief had. Volgens de FBI was het te vroeg om te zeggen of het incident een daad van binnenlands terrorisme was of een zogeheten ‘hate crime’, een misdrijf gepleegd vanuit een vooroordeel.

De verdachte, een 35-jarige man die al eens eerder was veroordeeld voor een misdaad, viel vrijdagavond drie mensen aan met een mes. De drie mensen probeerde twee jonge vrouwen te beschermen die door de man werden lastiggevallen. Daarop trok hij een mes en stak twee van hen dood. De derde raakte gewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De verdachte werd kort na de aanval aangehouden.

Extremistische ideeën

Een van de vrouwen droeg een hoofddoek. De verdachte zou etnische en religieuze beledigingen naar de vrouwen hebben geroepen. Volgens een onderzoeker zou hij volgens zijn Facebookpagina er racistische en andere extremistische ideeën op na houden.

De slachtoffers, een 53-jarige man en een 23-jarige man, werden door de burgemeester “helden” genoemd. Na de aanval zei de burgemeester: