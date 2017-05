‘Extremistisch materiaal moet sneller verwijderd worden’

Engeland onderzoekt mogelijkheden om meer druk uit te oefenen op internetbedrijven zodat ze extremistisch materiaal sneller van het internet halen. Dat zei de minister van Veiligheid Ben Wallace zondag op de BBC, aldus Reuters. Wallace vindt dat internetbedrijven niet snel genoeg ingrijpen als extremistische groeperingen gebruik maken van hun kanalen.

Het gaat de minister zowel om de promotie van extremistisch materiaal, zoals instructiefilmpjes van het maken van een bom, als de mogelijkheden voor extremisten om onderling te communiceren. Hij zei in het interview:

“We hebben gezien dat Duitsland heeft voorgesteld om bedrijven boetes voor te schrijven, maar wij zijn er niet zeker van of dat werkt maar er zijn wel degelijk drukmiddelen die we kunnen uitoefenen op deze bedrijven”.

Volgens Wallace beschikken de bedrijven wel degelijk over de technologie om sneller in te grijpen maar doen sommige bedrijven “moeilijk”. Andere bedrijven doen volgens hem wel hun best.

Terreurnetwerk

De kritiek van Wallace komt na de aanslag in Manchester maandagavond waarbij 22 mensen om het leven kwamen en 64 gewond raakten. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd zijn enkele leden van het netwerk rond aanslagpleger Salman Abedi nog steeds op vrije voeten. Een groot deel van het netwerk is volgens de politie inmiddels opgepakt, er zitten elf verdachten in hechtenis. Volgens de politie is het onderzoek nog in volle gang bezig en werken meer dan duizend mensen aan het onderzoek.

Zaterdagavond heeft de politie een foto vrijgegeven van de aanslagpleger Salman Abedi in de hoop meer tips binnen te krijgen. Premier Theresa May maakte zaterdag bekend dat het dreigingsniveau voor terreuraanslagen weer wordt verlaagd.