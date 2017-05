Europees voetbal voor Utrecht na winst penalty’s tegen AZ

FC Utrecht heeft zich op spectaculaire wijze geplaatst voor de voorronden van de Europa League na winst tegen AZ. Na de 3-0 zege in de reguliere speeltijd waren er penalty’s nodig voor de beslissing. De eerste wedstrijd werd door AZ met 3-0 gewonnen.

De beslissende penalty werd gescoord door Utrecht-middenvelder Nacer Barazite. Hij schoot de 4-3 binnen. Na het fluitsignaal bestormden fans van FC Utrecht het veld in de Galgenwaard om met feest met de spelers te vieren. Het is gezien de resultaten in de competitie, de club eindigde het voetbalseizoen op de vierde plaats achter Feyenoord, Ajax en PSV, ook terecht dat Utrecht zich plaatst voor Europees voetbal.

Utrecht mist nog penalty in blessuretijd

De ploeg van trainer Erik ten Hag begon heel fel aan de wedstrijd. Na de oorwassing in Alkmaar waar Utrecht nog blij mocht zijn dat het slechts met 3-0 verloor, moest het minimaal drie keer scoren om een verlenging af te dwingen. En dat leek al snel te lukken. In het eerste half uur scoorden aanvoerder Willem Janssen en spits Sebastien Haller. De wedstrijd ontvlamde nog even nadat de assistent-trainers van Utrecht en AZ met elkaar aan de stok kregen.

De problemen voor AZ werden groter na de rode kaart van middenvelder Derrick Luckassen in de 68e minuut. Tien minuten voor tijd viel de 3-0 door een treffer van spits Gyrano Kerk. In blessuretijd kreeg de thuisploeg de uitgelezen kans om het karwei in de reguliere speeltijd af te maken. De Fransman Haller, die na dit seizoen vertrekt bij Utrecht, mocht een strafschop nemen. Niet hij maar AZ-doelman Tim Krul, die bij het Nederlands Elftal al liet zien dat hij een penaltykiller is, werd de held. Hij stopte de penalty.

In de verlenging wisten beide ploegen niet te scoren waarna ze het moesten afmaken in de strafschoppenserie. Bij AZ misten Pantelis Hatzidiakos en Joris van Overeem, waarna Andreas Ludwig het al bij de vierde penalty kon beslissen; hij schoot echter hoog over. AZ-aanvoerder Ron Vlaar faalde niet zodat de stand weer gelijk werd (3-3). Barazite bleef koel en schoot de laatste strafschop strak in de linkerhoek.

Voetbalfans en analisten genoten van het spectaculaire einde van deze play-offs. Oud-trainer Aad de Mos pleit om het zelfs in te voeren voor het kampioenschap. Net zoals in België.