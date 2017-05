Dodental hevige regen Sri Lanka loopt op tot 151

Er zijn zeker 151 doden gevallen in Sri Lanka door overstromingen en aardverschuivingen als gevolg van zeer zware regenval, die het eiland sinds vrijdag teistert. Dat meldt het nationale rampencentrum van Sri Lanka.

Zaterdag stond de teller nog op honderd. Waarschijnlijk loopt het dodental verder op, want er zijn nog 111 vermisten en er wordt voor maandag opnieuw ernstige regen voorspeld. 95 mensen raakten gewond.

Zo’n 440.000 mensen zijn getroffen door de moessonregens. Mensen in zeven van de 25 districten in Sri Lanka moeten hun huis verlaten als de regens nog een dag aanhouden, zegt de overheid.

Internationale hulp

Hulp aan getroffenen komt lastig op gang. Sommige gebieden zijn ondanks het inzetten van boten en helikopters door het leger, lastig te bereiken. Meer dan honderdduizend mensen schuilen verdeeld over 339 opvangcentra.

Sri Lanka krijgt hulp van onder meer India, de Verenigde Staten en Pakistan die of al hulpgoederen hebben geleverd, of beloofd hebben dat te doen. Het gaat om de ergste natuurramp in Sri Lanka sinds de tsunami op Tweede Kerstdag in 2004, en de ergste moessonregens sinds 2003. Bij die regens vielen 250 dodelijke slachtoffers.