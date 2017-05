De laatste Romeinse keizer neemt afscheid

Hij speelde zijn hele leven voor dezelfde club, ondanks interesse van internationale grootmachten. Een zeldzaamheid in het voetbal, een wereld waarin alles te koop is.

Francesco Totti (40) speelt zondag zijn laatste wedstrijd voor AS Roma, de club waarvoor hij op 28 maart 1993 debuteerde. In zijn toptijd, zo rond de eeuwwisseling, stonden clubs als Real Madrid in de rij. Maar Totti bleef. Met als gevolg dat zijn prijzenkast niet erg gevuld is: hij werd slechts eenmaal kampioen van Italië (2001) en won twee keer de nationale beker (2007,2008) en de Italiaanse supercup (2001,2007). Wereldkampioen worden met Italië in 2006 zal veel hebben goedgemaakt.

Zijn AS Roma maakte een Draw my life van de legende, met commentaar van de kapitein zelf (Engelse ondertiteling beschikbaar):

De eeuwige nummer 10 van de club van de stad Rome - aartsrivaal en stadgenoot Lazio is de club van de gelijknamige provincie - was de laatste jaren geen vaste waarde meer, maar toch was hij soms belangrijk met invalbeurten. Met zijn fantastische techniek kon hij ook op hoge leeftijd nog van waarde zijn. Zoals in 2015, toen hij op schitterende wijze de gelijkmaker tegen Lazio binnenschoot.

Veel Nederlanders herinneren zich Totti door een pijnlijk moment in de vaderlandse voetbalgeschiedenis: zijn vernederende Panenka-penalty tegen Oranje in de halve finale van het Europees Kampioenschap in Nederland. Alleen grootheden durven op zo’n moment een kunststukje uit te halen:

Zelfspot

In eigen land stond Totti naast zijn fenomenale capaciteiten als voetballer ook bekend om zijn zelfspot. De Romein werd regelmatig belachelijk gemaakt om zijn onnozele uitspraken. Totti pakte de grappenmakerij echter sportief op en publiceerde twee moppenboekjes waarin hij zelf op de hak wordt genomen: “Tutte le barzellette su Totti” (Alle grappen over Totti) en “Nuove barzelette su Totti” (Nieuwe grappen over Totti). Het geld dat ermee verdiend werd ging naar Unicef, waar Totti ambassadeur van is. Het boekje staat vol met flauwe grappen:

“Totti maakt een puzzel en het duurt bijna vier maanden. Als hij klaar is, draait hij de doos om en leest: van 2 tot 3 jaar. Totti: ‘Ah, dan ben ik dus geniaal.’”

De clubleiding liet eerder al weten dat Totti in een andere functie aan AS Roma verbonden zal blijven. Zijn afscheid als speler, zondagavond voor eigen publiek tegen Genoa, zal groots zijn.