Zanger Gregg Allman overleden (69)

Zanger en toetsenist Gregg Allman, bekend van de southern rock-band The Allman Brothers, is op 69-jarige leeftijd overleden. Hij stierf vreedzaam thuis, aldus zijn persvoorlichter tegen persbureau AP. Allman en zijn oudere broer Duane werden beroemd met hun bluesachtige nummers als ‘Ramblin’ Man’.

De groep uit Macon, Georgia kwam voor het eerst in de bekendheid met het livealbum ‘At Fillmore East’ uit 1971, de derde plaat van de band. Lang mocht broer Duane niet genieten van het succes: hij overleed in een motorongeluk later dat jaar. Gregg Allman zette het werk voort en bouwde het succes van The Allman Brothers verder uit, totdat de band in de jaren tachtig stopte. Het werk van Allman bood in die periode inspiratie voor andere rockbands als Lynyrd Skynyrd.

Nog een aantal keer ging de band op reünietour. The Allman Brothers Band kreeg in de jaren negentig een plek in de Rock’n’Roll Hall of Fame en ontving in 2012 een Grammy voor het hele oeuvre. Hun akoestische vertaling van de oude hit ‘Jessica’ leverde de band in de jaren negentig veel positieve reacties op.

Ook het privéleven van Gregg Allman maakte hem beroemd. Hij trouwde in 1975 met de zangeres Cher. Het huwelijk hield niet lang stand, twee jaar later gingen ze alweer uit elkaar. Samen kregen ze één zoon, Elijah Blue.

Allman hield lange tijd een echte rock’n’roll levensstijl aan: veel drugs en drank. Het werd hem in 2010 te veel. Hij belandde in het ziekenhuis voor een levertransplantatie. Sindsdien probeerde hij het rustiger aan te doen. Hij nam een solo-album op en ging weer op tour. Eind vorig jaar werd hij door nieuwe gezondheidsproblemen gedwongen te stoppen.

In latere jaren leende Allman zijn ‘Jessica’ aan het autoprogramma Top Gear als titelsong.