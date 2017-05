Weer twee aanhoudingen in verband met aanslag Manchester

De politie in Manchester heeft zaterdagochtend opnieuw twee mannen aangehouden in verband met de aanslag op een concert van afgelopen maandag. Beide mannen (20 en 22 jaar) werden aangehouden in de regio rondom de noordwestelijke stad, zo meldde de politie zaterdag tegenover persbureau AP. Een specifieke plek werd niet genoemd.

In totaal zitten nu elf mensen vast vanwege mogelijke betrokkenheid bij de zelfmoordaanslag, die aan 22 mensen het leven kostte. Ze zijn allemaal tussen de 18 en 44 jaar. Onduidelijk is nog op welke manier de verdachten betrokken zijn geweest bij de aanslag, die het werk was van een twintiger genaamd Salman Abedi.

Volgens Mark Rowley, chef antiterreur bij de Britse politie, is een groot deel van het netwerk rond aanslagpleger Salman Abedi nu in kaart. Toch zijn er bij de politie nog steeds “gaten in ons begrip” van de gebeurtenissen. Onduidelijk is bijvoorbeeld in hoeverre Abedi in contact stond met jihadistische terreurcellen in andere landen.