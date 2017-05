Wachten tot de dauw is verdampt

Pas als het in de loop van de ochtend voldoende is opgewarmd, verdampt de dauw op deze libelle, en gaat het insect op pad. De foto maakt onderdeel uit van een mooie serie gemaakt door de Italiaan Roberto Aldrovandi. Met veel geduld legt hij spinnen, bidsprinkhanen, vlinders, vliegen vast. Vaak te midden van zachte, sprookjesachtige kleuren. Voor zijn ‘dauw-serie’ ging hij een aantal jaren op rij aan het eind van de lente op pad, bij het eerste licht, en het liefst op frisse ochtenden. Dan had hij het meeste tijd, voordat zijn objecten wegvlogen.