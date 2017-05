‘Vruchtbaarheidsarts bezwangerde ook vrouwen in ziekenhuis’

De vruchtbaarheidsarts die zijn eigen zaad gebruikte bij de behandeling van vrouwen deed dat mogelijk niet alleen bij zijn eigen kliniek. Volgens het AD heeft de in opspraak geraakte arts Jan Karbaat ook drie vrouwen met eigen zaad bevrucht in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam, waar hij eerder al werkzaam was.

Deze week werd bekend dat Karbaat zo goed als zeker de vader is van negentien donorkinderen. Afstammingsstichting Fiom vond een match tussen het DNA van die kinderen en dat van een wettig kind van Karbaat. Zeker drie van die kinderen werden geboren na inseminatie in het Zuiderziekenhuis, schrijft het AD nu.

Dat aantal kan echter nog veel hoger uitvallen, aldus de krant. Tot dusver zijn namelijk alleen de mensen die zich bij het Fiom hebben aangemeld getest op een DNA-match. Alleen al tussen 1973 en 1978 werden 659 vrouwen in het ziekenhuis bevrucht, met 338 donorkinderen tot gevolg. Over andere jaren zijn geen cijfers bekend.

‘Die vent met zijn naaiclubje’

Karbaat was vijftien jaar lang medisch directeur van de het Zuiderziekenhuis, tegenwoordig onderdeel van het Maasstadziekenhuis. Hij vertrok in 1979 vanwege gezondheidsredenen maar gaf volgens het AD later de werkelijke reden toe: de conflicten met collega’s die zijn donorpraktijken “onethisch” en “onfris” vonden.

“Sommige personeelsleden vonden het beneden alle peil. Ze walgden ervan. Er was er één die me ‘die vent met zijn naaiclubje’ noemde.”

Naast zijn werk bij het ziekenhuis was Karbaat sinds 1973 ook eigenaar van privékliniek Bijdorp, die uitgroeide tot een van de grootste vruchtbaarheidsklinieken van het land. Al jaren waren er sterke vermoedens dat hij daar vrouwen bevruchtte met eigen zaad. Moeders vonden hun kinderen wel heel erg op Karbaat lijken.

Ziekenhuis doet onderzoek

Dat de arts, die onlangs op 89-jarige leeftijd overleed, mogelijk ook in het ziekenhuis vrouwen heeft bevrucht, was echter nog niet bekend. Een woordvoerder van de medische instelling laat in een reactie weten dat naar de zaak gekeken wordt.

“We gaan het na, voor zover we het na kunnen gaan. We hebben nu nog heel weinig informatie. We hebben niemand kunnen spreken of niets kunnen verifiëren.”

De woordvoerder wijst erop dat Karbaat tijdlang zowel voor het ziekenhuis als de kliniek werkte. Eerst moet volgens haar worden uitgezocht of de drie kinderen geboren zijn na een behandeling ín het ziekenhuis of dat Karbaat opereerde als privéarts, die toevallig ook voor het ziekenhuis werkte.