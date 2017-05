Verstappen start in Monaco vanaf P4, eerste pole Raikkonen sinds ’08

Max Verstappen start de grand prix van Monaco zondag vanaf de vierde plek. Op het beroemde nauwe stratencircuit reed hij een bijzonder sterke kwalificatie. Een ontketende Kimi Raikkonen (Ferrari) pakte op zijn 37ste zijn eerste pole sinds de grand prix van Frankrijk in 2008.

Zijn ploeggenoot Sebastian Vettel, de leider in het wereldkampioenschap, start vanaf plek twee, Valtteri Bottas (Mercedes) vanaf plek drie.

De afgelopen dagen in Monaco zijn bemoedigend voor het kwakkelende Red Bull van Verstappen en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo (P5 zondag). Tot nu toe strijdt het team onder normale omstandigheden voor een maximale vijfde plek, omdat Ferrari en Mercedes op dit moment verreweg de beste auto’s hebben, maar de omstandigheden in Monaco zijn niet de normale. Het is een circuit waar snelheid, die de Renaultmotor van Red Bull duidelijk tekortkomt, van ondergeschikt belang is en waar risico beloond wordt. Een kwalificatie is bovendien misschien wel nergens zo belangrijk, omdat inhalen door een algeheel gebrek aan ruimte amper mogelijk is.

Voor Verstappen is de vierde startplek - op iets meer dan drie tienden van pole - alvast een bemoedigende stap in de richting van persoonlijk eerherstel; hij finishte nog nooit in Monaco, zijn woonplaats. In 2015 reed hij na een indrukwekkende race als rookie van Toro Rosso te overmoedig in het slot van de race en verloor hij een duel met Fransman Romain Grosjean, waardoor hij hard de banden in vloog. Het raceweekend van vorig jaar was het slechtste in zijn carrière tot nu toe. Hij crashte in zowel een vrije training als in de kwalificatie en vloog vervolgens na een reeks sterke inhaalacties ook in de race uit de bocht.

Drama voor Hamilton

Lewis Hamilton, de nummer twee in de stand om de wereldtitel, leek de afgelopen dagen geen moment lekker in zijn Mercedes te zitten en ook in de kwalificatie ging het mis. Al slingerend over het asfalt reed hij zich in de tweede kwalificatiesessie niet bij de beste tien coureurs. Hij leek wel op weg naar een tijd die goed genoeg was voor de toptien, maar zijn laatste poging moest hij afbreken, omdat de Belg Stoffel Vandoorne zijn McLaren in de vangrail had geparkeerd.

Hamilton reed de veertiende tijd, maar start als dertiende, omdat Jenson Button (McLaren), terug uit zijn pensioen voor één race als vervanger van Fernando Alonso, een gridstraf krijgt van vijftien plekken. Maar nergens is een plek zo ver achteraan ongunstiger dan in Monaco, dat weet ook Hamilton. Die zal risico’s moeten nemen om de schade beperkt te houden.