Tientallen doden bij gevechten in Tripoli

Bij gevechten in de Libische hoofdstad Tripoli zijn vrijdag tientallen doden gevallen. Volgens persbureau AFP maakten strijders gelieerd aan de regering van nationale eenheid zaterdag melding van 52 slachtoffers in hun rangen. Een officiële raming van het Libische ministerie van Volksgezondheid hield het vrijdagavond op 28 doden.

Een official van de eenheidsregering zegt tegen AFP dat de strijders loyaal aan de regering vrijdag aanvallen wisten af te slaan van strijders van een rivaliserende regering, die voet aan de grond wilden krijgen in het centrum van Tripoli. De official heeft het ook over de executie van zeventien regeringsstrijders, maar die bewering wordt niet gestaafd door onafhankelijke bronnen. Inmiddels zou de rust weer redelijk zijn teruggekeerd.

Tegenregering

De regering van nationale eenheid arriveerde vorig jaar in Tripoli. Internationaal wordt ze erkend als de legitieme machthebber in Libië, maar in werkelijkheid reikt de macht van de regering niet eens tot de grenzen van de hoofdstad. Een tegenregering, de islamistische ‘regering van nationale redding’, bevecht de eenheidsregering in Tripoli.

Sinds de val van dictator Muammar Gadaffi in 2011 is Libië afgeleden richting de totale chaos. Er woedt een burgeroorlog in het Noord-Afrikaanse land, waar ook nog een derde regering is die aanspraak maakt op de macht. Ook terreurbeweging Islamitische Staat (IS) is actief in Libië.