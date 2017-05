Thibaut Pinot wint etappe, Dumoulin verliest seconden

Fransman Thibaut Pinot heeft vandaag de voorlaatste etappe in de Giro gewonnen. In de sprint was hij sneller dan Ilnoer Zakarin, Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo en rozetruidrager Nairo Quintana. Met zijn winst pakt hij tien bonificatieseconden, die ervoor zorgen dat de Fransman nu slechts 43 seconden achter Quintana staat. Nibali pakte vier bonificatieseconden. Tom Dumoulin en Bauke Mollema verloren 15 seconden.

Tom Dumoulin staat nu vierde, op 53 seconden van Quintana. De Giro wordt dus pas op de slotdag, met een vlakke tijdrit, beslist. Die tijdrit werd zaterdag in de finale al gestart: de klassementsrenners reden in de finale een om iedere seconde. Met nog tien kilometer tot de finish kwamen Nairo Quintana, Vincenzo Nibali en Thibaut Pinot bij de twee koplopers Domenico Pozzovivo en Ilnoer Zakarin. De samenwerking tussen het vijftal verliep verre van ideaal en daar leek Dumoulin van te kunnen profiteren. Zijn groepje, met daarin ook Bob Jungels en Bauke Mollema, kon terugkomen tot negen seconden. Het verschil nam in de laatste kilometers echter terug toe tot negentien seconden.

Met nog 23 kilometer te rijden demarreerde Nibali, gevolgd door Zakarin. Op de slotklim (14 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7 procent) barstte de strijd los. Tom Dumoulin werd er meermaals door zijn concurrenten af gereden en reed vervolgens in zijn eigen tempo terug. Hij kon kort terugkomen bij zijn directe concurrenten Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot en rozetruidrager Nairo Quintana, maar moest weer een gaatje laten toen de Fransman van FDJ versnelde.

Wat staat Dumoulin te wachten?

Dumoulin, die aardig kan tijdrijden, zal morgen 53 seconden op Quintana moeten goedmaken wil hij het roze mee naar Limburg nemen. Dit gat is, normaal gezien, te overbruggen in de tijdrit over 29,3 kilometer. Zijn ploegleider gaf eerder aan dat Dumoulin wel een minuut zou kunnen terugpakken. Een overzichtje uit eerdere tijdritten: