Straf van sluipschutter Washington moet opnieuw worden bekeken

Een sluipschutter die in 2002 samen met een handlanger angst zaaide aan de Amerikaanse westkust moet opnieuw worden berecht. Zijn levenslange celstraf is – omdat hij ten tijde van zijn daden nog minderjarig was – in strijd met de grondwet. Dat heeft een federale rechter in de staat Virginia vrijdagnacht besloten, meldt AP.

Lee Boyd Malvo was zeventien jaar toen hij in oktober 2002 samen met de meerderjarige John Allen Muhammad vanuit een auto willekeurige mensen onder vuur nam. In amper drie weken schoot het duo op dertien mensen, van wie er tien dodelijk getroffen werden. Later werd duidelijk dat Muhammad en Malvo eerder dat jaar al zeven andere mensen hadden vermoord.

Alle moorden vonden plaats rond de Beltway, de snelweg rond de stad Washington:



Malvo en Muhammad pleegden hun daden vanuit de kofferbak van een personenauto. Ze hadden daarin een gat gemaakt, zodat ze vrij ongezien op mensen konden schieten. Na een moordpartij van 23 dagen werd het tweetal in oktober 2002 gearresteerd na een tip van een voorbijganger. De schutters lagen op dat moment te slapen in hun auto.

Een bekentenis, uit angst voor de doodstraf

Enkele maanden na zijn arrestatie bekende Malvo schuld in een poging een eventuele doodstraf te ontlopen. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot een levenslange celstraf, zonder kans op vervroegde vrijlating. Zijn handlanger Muhammad kreeg de doodstraf opgelegd. Die werd vijf jaar later, in 2009, voltrokken via een dodelijke injectie.

De straf van Malvo moet nu opnieuw bekeken worden, zo oordeelde een rechter in Virginia vrijdagnacht. Hij verwees daarbij naar een zaak bij het Hooggerechtshof van vorig jaar, waarin de hoogste Amerikaanse rechter oordeelde dat een levenslange celstraf zonder kans op vrijlating strijdig is met de grondwet. Malvo moet volgende maand voorkomen.

Volgens de rechter heeft Malvo door die uitspraak nieuwe rechten, waarvan hij niet op de hoogte was toen hij zijn daden bekende. Zijn nieuwe proces begint volgende maand. Of de openbaar aanklager dan opnieuw om een levenslange straf zal vragen, is niet bekend. De aanklager was tegenover AP niet bereid tot een reactie.