Steven Kruijswijk moet met maagklachten opgeven in Giro

Steven Kruijswijk gaat zaterdag niet meer van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Italië. De wielrenner van LottoNL-Jumbo heeft last van maagklachten, zo meldde hij op Twitter. “Na een slechte avond en nacht door maagproblemen ben ik niet meer in staat om de rit van vandaag te rijden”, aldus de nummer tien van het klassement.

Voorafgaand aan Giro werd Kruijswijk gezien als een van de favorieten voor de eindoverwinning. Vorig jaar was hij daar al eens heel dichtbij, totdat hij twee dagen voor de aankomst in Milaan ten val kwam in een afdaling en zijn roze leiderstrui verloor. Hij eindigde die ronde uiteindelijk als vierde.

Al snel op achterstand

Dit jaar werd echter al snel duidelijk dat Kruijswijk niet goed genoeg was voor de eindzege. Hoewel hij in de eerste bergrit de andere favorieten nog kon volgen, verloor hij in de tweede etappe door de bergen meer dan twee minuten op de concurrentie. In het algemeen klassement had de 29-jarige renner bijna 8 minuten achterstand op leider Nairo Quintana.

Door het uitvallen van Kruijswijk blijven er twee Nederlanders over in de top tien van het algemeen klassement. Bauke Mollema staat zevende, maar heeft na een goede dag op vrijdag nog altijd de nummers vijf en zes in zicht. Tom Dumoulin kende vrijdag juist een heel slechtste dag en verloor de leiderstrui aan Quintana. Hij staat nu tweede op 38 seconden.

Niet in staat om te kijken? Volg vanmiddag vanaf 14.00 uur dan ons liveblog over de voorlaatste etappe