Sterkste aardbeving Groningen in twee jaar

Het Groningse Slochteren was op zaterdagmiddag het epicentrum van een aardbeving met een kracht van 2,6. Dat blijkt uit cijfers van het KNMI. Het zou de zwaarste aardbeving in het gebied sinds 2015 zijn.

Vanaf een kracht van 2,0 is een aardbeving voelbaar en kan deze schade aanrichten. In het gaswinningsgebied rondom Slochteren vonden de afgelopen jaren wel vaker bevingen met een kracht van boven de 2,0 plaats, maar zo hard ging het zelden.

Bevingen in Groningen sinds 2010:



Volgens het KNMI is de seismische dreiging in het gebied het afgelopen jaar gedaald. Dat risico liep lange tijd juist op, vanwege de consequenties van de gaswinning in het gebied.

De zwaarste aardbeving vond in 2012 plaats in de Groningse plaats Huizinge: die bereikte een kracht van 3,6. Vele huizen verzakten. Om verdere bevingen te vermijden heeft de overheid de afgelopen jaren de toegestane winning van aardgas sterk verlaagd.