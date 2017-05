‘Sommige supporters rijden zelfs door de wegafzetting heen’

Toen Marco van den Berg (58) twee jaar geleden een appartement op de negende verdieping van de meest noordelijke flat aan de Veranda kocht, had hij nooit verwacht dat hij voortdurend bezig zou zijn met het uitpluizen van plannen van de gemeente. Sinds 11 mei weet hij zeker dat dit de komende jaren het geval is: toen stemde de gemeenteraad in met de plannen van Feyenoord voor de bouw van een nieuw stadion. Dat komt op een steenworp afstand van zijn woning te staan.

Van den Berg wilde na jaren in Noord-Brabant gewoond te hebben terug naar de plaats van zijn jeugd. Hij is opgegroeid in Vreewijk, zijn opa en oma woonden in Sportdorp. Buurten die het voetbal van Feyenoord ademen en meedeinen met de emoties die dat teweeg brengt. Maar ook met de drukte rondom de wedstrijden. „Je weet: als je hier komt wonen, krijg je te maken met de massa die de Kuip bezoekt. Onze straten staan voor en na de wedstrijd altijd vast. Elke keer dat Feyenoord thuis speelt. Om de week dus, op zondagmiddag.”

Ik en mijn buren woonden hier éérst

Maar dat hij het voetbalstadion nu als búúrman krijgt, is heel wat anders. „Ik en mijn buren woonden hier éérst. Dus heb ik wel iets te zeggen over hoe het er straks aan toe zal gaan.”

Liever heeft Van den Berg helemaal geen nieuw stadion. „Ik ben Feyenoord-supporter. Dus ik maak me zorgen over de kosten.” De investering bedraagt 365 miljoen euro. Daarvan komt zo’n 300 miljoen euro voor rekening van het stadionbedrijf dat bij moet dragen aan het spelersbudget. „Vijf keer de jaaromzet van de voetbalclub. Dat is wel véél hoor. Ik hoop dat ze het kunnen betalen.”

Water draagt geluid

Het uitzicht vanuit zijn flat gaat er zeker aan. „De skyline van Rotterdam kan ik straks niet meer zien omdat het stadion zo hoog wordt.” Maar de strijd tegen de bouw ervan gaat Van den Berg niet meer voeren. Hij wil gewoon dat Feyenoord en de gemeente rekening met hem houden.

Neem het geluid. Nu hoort hij het ook als supporters in de Kuip juichen als Feyenoord scoort. Maar zachtjes. Hoe zal dat straks zijn? Het nieuwe stadion staat dan deels in het water van de Nieuwe Maas die voorbij zijn flat aan de Veranda stroomt. „Water draagt geluid. Dus je hoort alles wat zich binnen het stadion afspeelt véél harder dan nu in de Kuip.”

Bedoeling is dat er ook concerten komen. „We zullen het bestemmingsplan goed bekijken”, zegt Van den Berg. Dat zal in de loop van volgend jaar opgesteld worden, verwacht hij. „We willen dat het geluid binnen een bepaald aantal decibels blijft. Desnoods gaan we naar de rechter.”

Hoewel geluid een zorg is voor de bewoners van de Veranda, is het opstoppen van het verkeer een probleem dat alle wijken in de buurt van het stadion raakt, tot enkele kilometers de gebieden Feijenoord en IJsselmonde in. „Het loopt nu al voor geen meter”, zegt Van den Berg. „Als ze verliezen, wil iedereen zo snel mogelijk het stadion uit en naar huis. Dan staat de hele Stadionweg vast, één grote chaos. Als ze winnen blijven ze langer hangen, en loopt het beter.”

Maar dat is ook weer niet altijd zo. Er is eigenlijk geen peil op te trekken. „Als ik naar een afspraak moet, zorg ik dat ik weg ben voor de wedstrijddrukte

begint, en niet terugkom voor iedereen weg is.”

Parkeerplaatsen

Hoe komen bezoekers naar Feyenoord City?

Een van de problemen is dat er maar 5.100 ‘officiële parkeerplaatsen’ in de directe omgeving van de Kuip zijn. Dat zijn parkeervakken die zijn ingericht voor de auto’s van supporters. En dat zijn er nogal wat. In de Kuip passen ongeveer 47.000 toeschouwers. Van hen komt 67 procent met de auto. Omdat ze met meer personen in een auto zitten, komt dat naar schatting op ongeveer 13.000 auto’s per thuiswedstrijd.

De meeste parkeren in de omliggende wijken zoals Vreewijk, Kreekhuizen en Hillesluis. „Je moet dan een kwartiertje lopen”, zegt Ruud van der Velden, burgerraadslid voor de Partij voor de Dieren en Feyenoord-supporter. Hij ging jarenlang naar de wedstrijden in de Kuip. „Als ik een luie dag had, ging ik met de auto. Die parkeerde ik dan ergens in de buurt. Met een paar vrienden uit Rotterdam Noord.” Ja, ze konden heus wel op de fiets of met het ov. Maar dat deden ze niet. „Met de auto was makkelijker.”

Dat is het verhaal van de meeste supporters. Ze kunnen wel anders naar het stadion, maar ze willen het niet. „Die ingesleten sociale patronen doorbreek je niet zomaar”, zegt een supporter die al heel lang een seizoenskaart voor Feyenoord heeft.

Openbaar toilet

De nieuwe plannen voor Feyenoord City voorzien niet in extra parkeerplaatsen dichtbij het stadion. Integendeel, er verdwijnen er daar juist zo’n 1.500. Terwijl de capaciteit van het stadion groeit en er 63.000 toeschouwers in kunnen, 16.000 meer dan nu in de Kuip dus. „Die zetten hun auto natuurlijk bij ons in de wijk”, denkt Annemie van Pelt uit Vreewijk. „Je kunt hier gratis parkeren. Het is nu ook al elke keer een invasie.”

Dat wordt straks nog erger, vreest zij, omdat er een voetgangersbrug over het spoor bij Hillesluis en Vreewijk komt zodra het nieuwe stadion er staat. Dan hoeven ze niet meer om te lopen naar het tunneltje onder het spoor. Dat scheelt een paar kilometer. „Vroeger klommen ze zelfs over de hekken om het spoor over te steken. Maar ze hebben die oude wagons er neergezet zodat dat niet meer kan.”

Het ergste is overigens nog niet eens de parkeerdrukte, vindt Van Pelt die er al veertig jaar woont, maar het gedrag van supporters. Na de wedstrijd enteren ze met honderden tegelijk de wijk om hun auto op te halen. Voor ze instappen plassen velen in de berm. „Sommige plekken lijken wel een openbaar toilet.” Ook gooien ze lege blikjes en verpakkingen van snacks in het groen. „Die ruim ik de volgende dag op.”

Valse parkeerpasjes

In de plannen voor Feyenoord City en het nieuwe stadion staat dat in de toekomst nog maar 9.500 in plaats van de huidige 27.850 toeschouwers met de auto naar de eindlocatie ‘stadion’ zullen komen. Dat kan door bussen voor supporters in te zetten en door parkeerterreinen elders, zoals bij Rotterdam Ahoy of aan de randen van de stad, zoals Kralingse Zoom, te regelen. Van daaruit moeten ze in de toekomst met een tram, metro of pendelbussen van Feyenoord naar het stadion kunnen.

„Gaan ze niet doen”, zegt bewoner Dave van het Islamundapad, een straatje dat grenst aan park De Twee Heuvels. „Supporters kunnen nu ook op de P+R in Beverwaard gaan staan, daar stopt een tram naar de Kuip. Maar dat doen ze niet. Het staat daar altijd leeg. De meeste vinden het gewoon fijner om in de wijken te parkeren.”

De straat waarin Dave woont, ligt in een van de buurten achter de Kuip die op wedstrijddagen op slot gaan voor auto’s van supporters. Dan staan er verkeersregelaars bij de ingangen van de wijk om te controleren of inrijdende automobilisten er wonen. Zo niet, dan komen ze er niet in. Maar zelfs daar breken sommige supporters door heen. „Er zijn valse parkeerpasjes in omloop”, zegt Dave. „Dat weet iedereen.”

Dat zegt ook bewoner Tim van de wijk Sportdorp, een buurtje met rijtjeshuizen met veel groen en tuintjes voor de deur. Daar worden de straten ook afgegrendeld. „Valse passen zijn er van meet af aan geweest. In het begin hadden we een sticker op de ruit van onze auto’s waardoor de verkeersregelaars konden zien dat we hier echt wonen. Maar die maakten sommige supporters gewoon na. Ze reden zo de wijk in.”

Iemand met een bos bloemen bij zich als bewijs dat hij zijn moeder komt opzoeken, geloof ik niet zomaar

Toch zijn de meeste bewoners gelaten onder de plannen van Feyenoord City. „Je wéét dat je met verkeersoverlast te maken hebt als je hier gaat wonen”, zegt Dave. „Op wedstrijddagen vier je geen verjaardagsfeestje omdat je bezoek er niet inkomt.” In de eerste plaats omdat alle wegen naar je huis toe waarschijnlijk vast staan. In de tweede plaats omdat verkeersregelaars soms niet geloven dat je gasten ook echt op bezoek komen. Die sturen ze dan weg.

„Dat kan inderdaad wel eens gebeuren”, zegt een verkeersregelaar die voor de kampioenswedstrijd bij een van de afgegrendelde buurten op wacht stond. Punt is dat ze moeten waken voor supporters die trucs uithalen om toch in de wijk te kunnen parkeren. „Iemand met een bos bloemen bij zich als bewijs dat hij zijn moeder komt opzoeken, geloof ik niet zomaar. Zeker niet als er vier kerels met Feyenoord-petjes op in zijn auto zitten.” Een enkele keer accepteert een supporter het stopteken van de verkeersregelaar niet. „Dan rijden ze dwars door de wegafzetting heen.”