Prima kwalificatie, maar Verstappen wil eerst maar eens de finish halen

Max Verstappen moet je niet vermoeien met vragen over iets wat nog moet komen of iets wat langer dan een uur geleden gebeurd is. Hij is alleen bezig met nu en met net, of doet in ieder geval goed alsof. Als je vraagt waar de vierde startplek zondag tijdens de grand prix van Monaco toe kan leiden: “Lastig, we zien het wel in de race” of “We zien wel hoe we het gaan doen”. Maar heel even laat hij zaterdag na zijn sterke kwalificatie blijken dat wat hier de voorgaande jaren met hem is gebeurd, toch ergens door zijn hoofd maalt. “Een vierde plek morgen is al best oké, maar je wilt altijd naar voren toe, toch? Als we de finish maar halen.”

Als we de finish maar halen. Ja, natuurlijk wil je als coureur altijd de finish halen, dat is het wel het absoluut minimale. Maar bedenk wel dat de race in Monaco, sinds 2015 de woonplaats van de 19-jarige Nederlander, de enige is, die hij nog nooit uitreed. Het lef dat je nodig hebt als coureur – mits je niet vooraan start – om succes te hebben op het circuit waar de verf van je auto bijna elke bocht de vangrail zoent, veranderde de vorige twee jaar in overmoed.

In 2015 reed hij als jonkie van Toro Rosso een indrukwekkende race, maar gokte hij in een duel met Romain Grosjean laat in de race en verloor; hij eindigde met een harde klap in de bandenstapel bij de kapel van Saint-Devôte, beschermheer van Monaco. Het raceweekend in 2016 is nog steeds het slechtste dat hij als coureur in de Formule 1 heeft gehad. Hij crashte in de vrije training én in de kwalificatie en een sterke reeks inhaalacties in de race zelf eindigde – wederom – stilstaand tegen de vangrail.

Romantiek

Verstappen zal het niet zo zeggen, maar hij heeft niet zoveel met het circuit hier. Waar iemand als zijn teamgenoot Daniel Ricciardo nog vóór de race in Barcelona twee weken geleden met een kinderlijk enthousiasme vooruitliep op wat velen met hem de mooiste grand prix van het jaar vinden, lijkt Verstappen niets met de historische romantiek van Monaco te hebben. “Het is gewoon een race op de kalender”, zei hij eerder deze week al in het Red Bull-vertrek op het ponton in de haven. Bochten in Monaco hebben namen als Rascasse, Piscine, Fairmont, Casino, Beau Rivage en Louis Chiron. Voor Verstappen zijn de bochten gewoon nummers, die hij opdreunt alsof hij een bestelling doet bij een afhaalrestaurant.

Het is wel bij uitstek een circuit waar Red Bull een resultaat kan behalen dat aansprekender is dan waar het team op dit moment puur op basis van de auto recht op zou hebben. In Monaco is snelheid ondergeschikt aan finesse. Waar een circuit als Monza vanwege de lange, brede rechte stukken een tentoonstelling van brute paardenkracht is, is Monaco meer als een zenuwspiraal, zo’n spel waarbij je probeert zo snel mogelijk een ring om een draad probeert voort te bewegen zonder dat je het draad raakt.

Pikorde

Red Bull is achter Ferrari – dat met Kimi Raikkonen (voor het eerst op pole sinds 2008) en leider in het klassement om de wereldtitel Sebastian Vettel de voorste startrij in Monaco bezet – en Mercedes het derde team in de pikorde. In Monaco leek die pikorde vatbaar voor wat tijdelijke verandering, maar bleef die in de kwalificatie toch grotendeels in stand. Alleen Lewis Hamilton presteerde in zijn Mercedes niet naar behoren – hij haalde zelfs de derde kwalificatiesessie niet, waardoor hij als nummer twee in het klassement als dertiende de race begint. Plek vier en vijf (Ricciardo) waren dus volgens Verstappen realistisch. “Dit was op de limiet.” Maar de verschillen waren klein.

De kwalificatie is in Monaco wel bepalender dan op veel andere circuits, omdat inhalen er – zeker op kurkdroog asfalt – bijna niet te doen is. Dus dan moet je durven, zoals Verstappen kan. Dichter langs die vangrails dan je wilt, net iets harder over dat stukje kerbstone, net iets later remmen. Het risico is het Verstappen – en Red Bull op dit moment ook – waard. Als hij de finish maar haalt.