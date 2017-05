is cabaretier en schrijver.

Tom Dumoulin moest tijdens de Giro d’Italia zó nodig poepen dat hij een berm in dook, daar poepte, en vervolgens weer opstapte. Hij raakte twee minuten kwijt, en wat hij daarna deed, vatte hij zelf samen als: „Nou ja, dan is het vechten, vechten, vechten. Meer kun je niet doen. En de conclusies pas trekken op de finish.”

Dit is het soort bericht waardoor je als niet-sportliefhebber toch ineens begrijpt wat er leuk is aan zo’n hele Giro. Een man die in een berm moet poepen, ik neem aan zonder wc-papier. Daarbij het gegeven dat wielrenners altijd een hansop-achtig kledingstuk aan hebben, waardoor je, in geval van een sanitaire stop, echt helemaal de hengsels van je schouders moet halen. Een quick shit is er in de wielersport eigenlijk niet bij.

Laat staan in een berm. Een ongelijke ondergrond. Wind. Omhoogstekende grassprietjes. Camera’s in de buurt. Ik kan me voorstellen dat je dan van de weeromstuit constipatie krijgt en woedend je hansop weer aan moet trekken.

Ik ken iemand die regelmatig zegt, ter relativering van bijna alles: poepen moet. Als er in zijn omgeving gepanikeerd wordt over deadlines of verplichtingen („Maar ik móét vandaag die begroting afhebben!”), dan antwoordt deze persoon: „Poepen moet.” Een waarheid.

Toch is de vraag of Dumoulin het echt niet anders had kunnen oplossen. Er zijn genoeg sporters die toch het ultieme offer brengen voor hun sport en gewoon poepen. Rennend of op hun fiets. Dat wordt gefilmd en zal voor altijd te zien zijn op internet. Gary Lineker heeft wel eens gepoept tijdens een wedstrijd tegen Ierland en heeft toen geprobeerd af te vegen door met zijn achterste over het grasveld te schuiven. Marathonloopster Uta Pippig won de Boston Marathon in 1996, terwijl er bloed (wegens ongesteld) en diarree langs haar benen naar beneden liepen.

Onsmakelijk? Jazeker. Maar het lijkt me ook typisch iets waar sportliefhebbers ontzettend van zouden kunnen genieten. De zelfopoffering. Alles loslaten om te winnen. Poepen voor je sport is de ware heroïek en Tom Dumoulin moet de volgende keer gewoon op die fiets blijven zitten. Poepen moet!