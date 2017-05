Parkeergarage Eindhoven deels ingestort

Een deel van de parkeergarage bij Eindhoven Airport is op zaterdag om onbekende redenen ingestort. De garage was nog in aanbouw, maar zou in juli dit jaar geopend worden, meldt persbureau ANP. Er zijn geen doden of gewonden gevallen.

Wel is de stroom van het vliegveld uitgevallen. Volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport is de stroomstoring een direct gevolg van het instorten van de parkeergarage. Deze heeft echter geen impact op het vliegverkeer: vliegtuigen kunnen nog gewoon opstijgen en landen op het vliegveld.

De garage onder beheer van bouwbedrijf BAM had de oude parkeerplaats bij de terminal moeten vervangen. Er zou plek komen voor achthonderd auto’s.

Rond 19.00 uur zakte een vleugel van de garage plotseling in. Een woordvoerder van Eindhoven Airport zegt “geen idee” te hebben wat er gebeurd is. Dat wordt nu onderzocht.