Minstens 14 doden bij bomexplosie Afghanistan

Bij een zelfmoordaanslag met een autobom in de Afghaanse provincie Khost zijn zaterdag ten minste veertien mensen om het leven gekomen. Dat melden de persbureaus Reuters en AP. Er vielen ook minstens acht gewonden. Een aantal van hen verkeert in kritieke toestand, waardoor wordt gevreesd dat het dodental nog zal oplopen.

De explosie vond plaats op een weg tussen een busstation en het plaatselijke voetbalstadion. Het doelwit van de aanslag was volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken een groep veiligheidsmilitairen die de Amerikaanse troepen in de provincie bewaken. Volgens een Afghaanse overheidsofficial is het onduidelijk of de doden voornamelijk veiligheidstroepen of burgers zijn. “De lichamen zijn dusdanig verminkt dat we dat niet kunnen zien.”

Alle aanslagen in Afghanistan in 2017 waarbij tien doden of meer vielen. Klik op de markeringen voor meer informatie en zoom in voor meer detail.



Extra westerse troepen

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de Talibaan erachter zitten, of terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Beide groeperingen plegen geregeld aanslagen in Afghanistan. De Afghaanse regering bevecht de Talibaan en IS met Westerse steun. Begin deze maand zei NAVO-chef Jens Stoltenberg nog dat hij een paar duizend extra militairen wil sturen, bovenop de bijna 14.000 die al in Afghanistan zitten.

Ook zaterdag werd er gevochten tussen opstandelingen en Afghaanse regeringsmilitairen. Dat gebeurde in de noordwestelijke streek Baghdis. Tweeëntwintig rebellen kwamen om het leven nadat ze een aanval hadden gepleegd op Afghaanse troepen. Onder de regeringssoldaten vielen zes doden. Ook acht burgers vonden bij de gevechten de dood.