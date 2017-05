Live: favorieten bij elkaar op weg naar slotklim

Wat beweging in de groep der favorieten. Enkele renners op wat meer achterstand hopen met voorsprong aan de slotklim te beginnen. Het zijn Jan Polanc (CCC) die elfde staat, Davide Formolo (Cannondale) die na het uitvallen van Kruijswijk tiende staat en Simone Pettili (UAE, 29ste). Ze pakken een seconde of twintig, maar het peloton komt toch snel weer terug.

De laatste klim van de dag is iets gelijkmatiger dan die van gister. De lengte is vergelijkbaar, veertien kilometer, maar met minder wisselingen in stijgingspercentage. Het gemiddelde is 6,7 procent, na 10 kilometer is er een stukje van maximaal 11 procent. De voet ligt op zo'n 29 kilometer van de aankomst in Asiago.

Dario Cataldo van Astana is uit het peloton weggesprongen. De Italiaan staat vijftiende in het klassement, maar kan wellicht ook een pion zijn van Vincenzo Nibali, die geen ploeggenoten meer overheeft. De twee zijn vrienden en ex-ploeggenoten en Cataldo heeft eerder deze Giro al even voor Nibali op kop gereden om Dumoulin in de problemen te brengen.

Het lijkt lastig te worden voor de Belgische combine Devenyns-Teuns om te gaan voor de etappezege in deze rit. Boven op de Monte Grappa was hun voorsprong 2.42 minuut, nu is er weer een halve minuut vanaf.

We zijn bijna boven op de Monte Grappa. Krijgen we net als bergop, ook strijd in de afdaling? Wellicht is Nibali iets van plan.

Bauke Mollema had even een achterstand van meer dan twintig seconden, maar is weer terug bij de groep der favorieten, die sowieso iets groter is geworden, omdat Katusha de teugels iets laat vieren.

Zakarin trekt flink door, Dumoulin heeft het lastig

Zakarin laat zijn ploeggenoot Mamykin nog eens keihard versnellen en trekt de groep klassementsrenners uiteen. Quintana moet even op de trappers staan om een gat te dichten. Er is alleen nog een elitegroepje over, Dumoulin zit er nog net aan bij, maar heeft het lastig, Mollema moet een gaatje laten. De top van de klim is over een kilometer of zes.

In de kopgroep zijn alleen de Belgen Teuns en Devenyns nog over, de voorsprong is 2,5 minuut.