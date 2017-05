Hoera! De wilde kat rukt weer op

Minstens zeven wilde katten wonen er in het Vijlenerbos in Zuid-Limburg. Wilde katten, vraag je je misschien af? Zijn dat soms krabberige huiskatten? Of weggelopen Poekies?

Nee! Wilde katten zijn roofdieren die hier echt in de natuur thuishoren. Net als de wolf en de lynx. En net als die wolf en die lynx waren wilde katten meer dan honderd jaar uit Nederland verdwenen. Maar nu komen ze weer terug. Vanzelf. Heel langzaam, vanuit Duitsland en België.

Wilde katten zien eruit als sommige grijs-zwarte huiskatten. Over hun rug loopt een zwarte streep en hun dikke grijze staart heeft een paar zwarte ringen aan het eind. Maar het is lastig te zien. Bovendien zijn de katten héél schuw en alleen ’s nachts op pad.

Daarom gebruiken wetenschappers graag wildcamera’s. Die heten ook wel cameravallen. Het zijn camera’s die ze ophangen aan een boom. Zo’n camera maakt automatisch een foto of filmpje als er een dier langs loopt. Meestal staan er vogels op, of huiskatten. Heel soms een ree of een marter. Maar af en toe wordt er zo’n schuwe, wilde kat gekiekt. Wow. Zoek op Youtube maar eens naar ‘Ark’ en ‘wilde kat’: dan vind je filmpjes van de Stichting Ark. Die onderzoekt en beschermt wilde katten.

Zo stond in 2006 de allereerste wilde kat op een camera van Ark. In Limburg. In 2015 waren er beelden van twee nestjes met jongen. En wat Ark nu net deze week bekend heeft gemaakt: de wilde katten breiden zich uit, verder naar het noorden. En ze verdringen huiskatten. Wilde katten zijn namelijk sterker. Ark ziet steeds minder huiskatten op hun foto’s.

En dat is mooi, vinden de onderzoekers. Want er wonen wel héél veel huiskatten in onze natuur. Ze hebben niet echt een baasje, en wonen hun hele leven buiten. Ze doden samen miljoenen vogeltjes en kleine zoogdieren. Veel meer dan die paar échte wilde katten.

Wie weet hebben de wilde katten nu ook weer kleintjes. Dat zou leuk zijn. Een echt wild roofdier dat zich voortplant in ons land: dat maakt de natuur weer een stukje spannender!

En als mensen weten dat er wilde katten zijn, doen ze extra hun best om het bos te beschermen. Ze planten bijvoorbeeld lange hagen en bosjes tussen grotere stukken bos. Wilde katten kunnen dan van het ene naar het andere bos via die hagen en bosjes. Dat is een stuk veiliger. Ook voor andere dieren zijn die hagen en bosjes fijn. En voor ons eigenlijk ook. Want het landschap wordt er mooier van. Zo wordt iedereen beter van de wilde kat.

