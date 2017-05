G7: geen consensus met Trump over ‘Parijs’

De Amerikaanse president Donald Trump weet nog steeds niet zeker of hij het klimaatakkoord van Parijs wil blijven ondersteunen. Ondanks pogingen van de leiders van de zes andere G7-landen om hem om te praten, hield Trump voet bij stuk: hij beslist pas volgende week. Dat schrijft persbureau AP aan het einde van de G7-top op zaterdag.

In de slotverklaring staat nu vermeld dat de Verenigde Staten “niet in een positie verkeren om zich bij de consensus over het klimaatverdrag te voegen”. Trump herhaalde vervolgens op Twitter dat hij volgende week met een besluit komt:

De Duitse bondskanselier Angela Merkel kon haar teleurstelling niet goed verbergen. Zij noemde de gesprekken over het klimaatakkoord “onbevredigend”, aldus AP. Op vrijdag poogde zij ook al Donald Trump over te halen om zijn steun uit te spreken voor het akkoord. Duitsland en de vijf andere leden van de G7, een groep van zeven belangrijke geïndustrialiseerde landen, schaarden zich wel achter het akkoord.

De Franse president Emmanuel Macron zei dat uit overleg was gebleken dat er tussen “de Verenigde Staten en de andere zes leden van de G7″ grote verschillen bestaan op het gebied van klimaat. “Dit toont aan dat klimaat geen bijzaak is die we aan anderen kunnen overlaten”, zei hij volgens persbureau Reuters. Maar Macron blijft optimistisch: “Trump kan goed luisteren.”

Voordat hij president werd beloofde Trump dat hij de Verenigde Staten zou terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Maar dat blijkt lastiger te zijn dan gedacht: in het akkoord is namelijk vastgelegd dat zo’n vertrekprocedure vier jaar duurt.

Protectionisme

De G7 kon zich wel unaniem uitspreken voor vrijhandel en tegen protectionisme. Eerder dit jaar verwijderde de G20 nog soortgelijke uitspraken uit de slotverklaring van een G20-top na druk vanuit de Verenigde Staten. Verder staat er in de slotverklaring dat de G7 bereid is om meer sancties tegen Rusland in te zetten als de situatie dat vereist.

Met deze slotverklaring van de top in Sicilië komt ook meteen de eerste buitenlandreis van Donald Trump tot een einde. Hij vliegt binnenkort weer terug naar Washington, D.C. De reis begon in Saoedi-Arabië; onderweg bezocht hij Israël, het Vaticaan en Brussel.