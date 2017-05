Bertens opnieuw de beste bij WTA-toernooi Neurenberg

Kiki Bertens kan komende week vol vertrouwen beginnen aan het tennistoernooi van Roland Garros. De Nederlandse won zaterdag opnieuw het WTA-toernooi in Neurenberg, waar ze vorig jaar ook al de beste was. In de finale was de 25-jarige tennisster in twee sets te sterk voor Barbora Krejcikova: 6-2 en 6-1.

Veel tegenstand kon de Tsjechische Krejcikova, nummer 256 van de wereldranglijst, zaterdag niet bieden. Alleen in de eerste vier games ging het min of meer gelijk op. Daarna brak Bertens haar 21-jarige opponente tweemaal, voor winst in de eerste set. In de tweede set kwam de break nog eerder: na twee games.

Negentiende van de wereld

Voor Bertens is het de derde keer dat ze een WTA-toernooi wint, na Neurenberg vorig jaar en een overwinning in Fez in 2012. Twee weken geleden toonde de Zuid-Hollandse al haar vorm tijdens het WTA-toernooi in Rome, waar ze doordrong tot in de halve finales. In die wedstrijd verloor ze echter van Simona Halep, de nummer vier van de wereld.

Door haar goede prestaties in Rome steeg Bertens één plaats op de wereldranglijst. Ze staat nu negentiende, een evenaring van haar beste prestatie tot nu toe. Wil Bertens die plaats behouden dan zal ze opnieuw moeten verrassen op Roland Garros. Vorig jaar kwam ze daar tot in de halve finale, waarin ze verloor van Serena Williams.